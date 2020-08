Calenzana : une voiture dans le ravin de la route de la Flatta. 5 jeunes… blessés

Les 6 jeunes qui se trouvaient dans le véhicule qui a versé dans le ravin peuvent remercier la Sainte Vierge dont la Corse célébrait avec plus de discrétion que d'habitude, mais avec ferveur, ce samedi l'Assomption.



Leur chute dans le vide aurait pu en effet avoir de plus graves conséquences que les commotions dont 5 d'entre eux se plaignaient auprès des sauveteurs qui s'étaient mobilisés dès que l'alerte a été donné : trois ambulances et les gendarmes se sont, en effet, rendus sur les lieux de l'accident pour prendre les jeunes gens en charge et les évacuer

Plus d'infos à venir.