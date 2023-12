Calenzana : un nouveau lieu de bien-être pour les parents et leurs enfants

« Venir vous salir chez moi plutôt que chez vous » s'amuse Marie-Restitude en nous faisant visiter le tout nouveau lieu dédié au bien-être qu'elle vient d'ouvrir dans le centre de son village, à Calenzana. En effet, un des espaces est dédié aux activités créatives : dessin, peinture, découpage, collage, etc. Les enfants ont le choix avec du matériel à disposition, autour d'une grande table et deux plus petites.

Pour autant, « Gioía l'atelier du bien-être » n'a pas vocation à devenir une garderie ou un cours d'art plastique. Marie-Restitude préfère voir plus loin. Une pièce à l'entrée, « véritable sas de décompression », permet l'accueil du public, comme lorsqu'elle reçoit des parents avec leurs jeunes enfants, de 0 à 3 ans : « J'ouvre pour eux le jeudi matin. Ils peuvent venir seuls ou avec leurs enfants, se poser, boire un café ou un thé et simplement rompre la solitude parentale que l'on ressent parfois. » La coach de vie s'est inspirée de sa propre expérience de maman : « J'ai créé un lieu que j'aurais aimé connaitre quand je suis devenu maman. Un endroit où être à l'aise, se retrouver et pouvoir lâcher prise. À la fois un espace de partage et de repos mental. » Cette praticienne certifiée dans plusieurs techniques de massage et coach professionnelle ajoute : « Ça peut être violent, parfois, la maternité. »

Dans la dernière pièce du fond, plus intimiste, elle a installé une table de massage. Une activité qu'elle pratique depuis 2017 : « Ce lieu me permet de rassembler, dans un même espace, plusieurs activités. C'était mon objectif en l'ouvrant parce que finalement, tout est lié : coaching de vie, ateliers créatifs, espace d’échange et les massages. » C'est d'ailleurs en commençant ces massages, qui permettent de se reconnecter à son corps, qu'elle a eu envie d'aller plus loin : « Je ne travaillais que sur le corps et rapidement, j'ai trouvé ça limité, il manquait le côté esprit. » Son activité de coaching est devenue une évidence afin d'accompagner le développement personnel et d'aider les gens à trouver des solutions dans leur quotidien pour avancer sur leur chemin.