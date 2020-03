Calenzana : Patrice Delcroix nous a quittés

Dans cette période si particulière de confinement que nous vivons en raison du Coronavirus, le ciel s'est subitement un peu plus assombri vendredi en début de soirée à l'annonce du décès de notre ami Yves-Patrice Delcroix, survenu à son domicile de Calenzana.

Entouré de l'affection de son épouse, de ses enfants et de ses proches, Patrice a trouvé la paix dans le repos éternel, mettant un terme à ces souffrances infligées par cette maladie qu'il a réussi à combattre à force de courage et de volonté, avant de rechuter il y a quelques semaines et de s'incliner face à celle-ci.

Patrice était de ces hommes que l'on souhaite avoir comme ami. D'une gentillesse extrême, toujours souriant, bon vivant, toujours prêt à rendre service, il était toujours là pour les siens et son entourage.

Nullement épargné par la vie, il avait en lui cette force de ne jamais se plaindre et d'aller coûte que coûte de l'avant.

En 1970, il intègre la Légion Étrangère pour donner un sens à sa vie et se retrouve au 2e REP de Calvi où il servira durant 10 ans avec honneur et fidélité.

Il y construira sa nouvelle vie, celle du bonheur, celle dont il rêvait depuis son plus jeune âge, en épousant Marie-Josée avec qui ils auront trois enfants Christophe, Antony et Jean-Yves.

Ses enfants seront sa fierté, tout comme ses petits-enfants qu'il chérissait avec tout cet amour qu'il savait donner.

Patrice était un homme d'une grande simplicité et d'une grande discrétion.

Au terme de 10 années dans ce Régiment d'élite qu'est le 2e REP, bien évidemment c'est en Balagne, et plus particulièrement à Calenzana qu'il a choisi de poursuivre son chemin.

Impliqué dans la vie de son village et de sa microrégion, on le retrouvera régulièrement dans le monde associatif pour aider et rendre service. Il n'hésitera pas à passer son diplôme d'arbitre de football pour devenir l'arbitre officiel de l'équipe des "Diables rouges" de Calenzana ou encore se mettre à disposition du club de rugby de Balagne XIII, du Football Club de Calvi......

Sa nouvelle vie civile, il l'a consacrera à faire le bien.

En 1984, on le retrouve aux platines de la célèbre discothèque futuriste du "Challenger" à L'Ile-Rousse en qualité de DJ.

Et puis, en 1990, c'est le supermarché "Casino" de Dominique Orsini qu'il intégrera, jusqu'à sa retraite.

Pour lui, seul comptait le bonheur de son son épouse et de ses enfants. Comme pour témoigner de cet amour, il a attendu le jour de l'anniversaire de l'un de ses enfants, Antony avant de rejoindre dans cette discrétion qui le caractérisait tant son nouveau monde, celui de la paix éternelle.

De la-haut, il veillera sur les siens et ceux qu'il portait dans son coeur.

Une page se tourne, mais celle de Patrice Delcroix restera à jamais gravée dans nos mémoires.

Le Corona virus qui sévit actuellement inflige une autre souffrance pour sa famille et les siens qui ne pourront l'accompagner dans ce dernier voyage.

Selon les normes en vigueur et la volonté du défunt, à son image, c'est dans la discrétion qu'il prendra la route du crématorium de Bastia le lundi 23 mars où à 12 heures il sera incinéré.

En cette douloureuse circonstance, ,la rédaction de CNI présente à son épouse Marie-Josée, à ses enfants: Christophe, Antony et Jean-Yves, à leurs compagnes, à ses petits-enfants adorés: Pierre-Antoine, Nicolas, Lily, Ghjuliana, à sa belle-mère, Mme veuve Yvette Navarro-Flores, à ses soeurs, neveux et nièces, belles-soeurs, beaux-frères, neveux et nièces et à toutes les personnes que ce deuil afflige, ses sincères condoléances.

Adieu l'ami, riposa in pace.