Calenzana : Les « Invernale » de retour du 9 au 14 février

Dans le cadre de la Chapelle Sainte Restitude du joli village balanin qu’est Calenzana, Invernale permet au public d’apprécier une Corse plus authentique, dans une ambiance quasi familiale mais également de découvrir les arts et cultures du monde en développant aussi un côté pédagogique avec des interventions scolaires et des stages ludiques accessibles à tous.4 rencontres scolaires, collèges et des écoles primaires, sont ainsi programmées à Calvi, Belgodère, Calenzana, L’Île Rousse où des artistes présenteront leurs parcours, pratiques musicales et culture d’origine.Au programme, 6 stages et présentation de chants traditionnels du monde se dérouleront du 10 au 13 : Esthétiques plurielles avec des artistes invités et présentation en entrée libre musique arménienne et 6 concerts à 20h30 du 9 au 14groupe géorgien : Les chanteurs du groupe Iberi font revivre le chant polyphonique géorgien, en interprétant des chansons de 10 régions différentes de la Géorgie. Ces chants résonnent, trouvant une nouvelle vie dans les voix riches du groupe. L’ensemble explore le potentiel émotionnel de la polyphonie et des instruments traditionnels géorgiens, considérés comme trésor culturel par l’UNESCO. Ces chants reflètent la vie géorgienne, et Iberi embrasse chaque aspect de ces traditions : les chansons folks urbaines, les berceuses, les chants liturgiques, les chants du travail et les ballades d’antan.groupe iranien : Dans la famille Chemirani, on connaît Keyvan, virtuose du zarb et des percussions, et Bijan, expert du luth saz et aussi percussionniste. Avec leur père, ils ont formé un trio très renommé... On connaît moins leur sœur Maryam, chanteuse mais aussi infirmière, d’abord en Inde sur les pas de mère Teresa, puis dans les Alpes de Haute Provence... Tournée vers les autres et fort occupée en ces temps troublés, elle a pourtant décidé de revenir à la chanson, sous l’impulsion de Keyvan qui a imaginé ce programme pour elle et pour sa voix « chaude et profondément généreuse ». Sans oublier leur frère de musique, l’incroyable flûtiste Sylvain Barou. À la croisée des musiques iraniennes, indiennes et irlandaises, ils ont enregistré un album nommé Hâl et sous-titré « ballades amoureuses », car tous les textes, qu’ils soient chantés en anglais ou en persan, sont des poèmes d’amour. Le « hâl » correspond au moment où l’on se laisse aller, cet état extatique entre éveil et oubli de soi...Musique irlandaise et écossaise : Depuis 2015, The Curious Bards réunit cinq musiciens amoureux des musiques traditionnelles du monde gaélique et celte. Cinq instrumentistes issus du monde de la musique ancienne et des prestigieux conservatoires de Lyon, Paris et Bâle. Un même cheminement où chacun, depuis plusieurs années, a intégré dans sa pratique et son parcours professionnel, la musique traditionnelle irlandaise et écossaise. Un ensemble qui se veut rigoureux dans ses recherches, innovant et créatif dans son intention musicale. Bardes des temps modernes, dotés d’un esprit de découverte et d’une pratique exigeante, ils créent un son marqué de l’authenticité, la chaleur et l’énergie contagieuse des musiques gaéliques. En 2015, l’ensemble The Curious Bards a bénéficié du soutien de la Cité de la Voix de Vézelay dans le cadre de son dispositif jeunes ensembles, puis a été sélectionné en 2016 par le projet EEEmerging porté par le Festival d'Ambronay. Depuis 2020, The Curious Bards reçoit le soutien de la Caisse des Dépôts comme mécène principal. Le premier album de l'ensemble est sorti à l'Automne 2017 chez le label Harmonia Mundi.groupe corse : Balagna c’est un voyage au cœur de la Corse, de son histoire et bien entendu de sa musique. Le groupe propose une immersion complète dans la vie des hommes et des femmes qui ont vécu sur cette terre. On y retrouve des morceaux savamment choisis parmi le répertoire traditionnel corse qu’il soit polyphonique, profane, sacré, monodique ou encore instrumental. Balagna offre également de nombreuses créations où les influences traditionnelles se mélangent à de nombreuses autres, folks, pop, flamenco, sud-américaines ou encore classiques. Sur scène, le groupe, d’un chant à un autre, nous fait voyager à travers l’histoire de l’ile comme à travers une galerie de tableaux dont le lien est assuré par la narration. Polyphonies, guitares folks, guitares classiques, « Pirule », « Pivane », violons, percussions, flutes sioux, Balagna propose différentes couleurs et ambiances musicales depuis la naissance des traditions jusqu’au monde modernes et ses problématiques. Balagna c’est également deux albums « Cantu chì sò » en 2018 et « A miò storia » en 2022.groupe arménien : L’ensemble France-Varbed a été constitué en 2007 par Levon Chatikyan joueur de Doudouk reconnu à la fois comme interprète et pédagogue. Formé en Arménie, il enseigne dans les conservatoires de Valence-Romans et Puteaux et créé le Festival international de Doudouk de Valence. Le groupe, formé d’instrumentistes professionnels, se produit dans des concerts et Europe. Pour sa tournée en Corse, il sera constitué de Levon Chatikyan (Doudouk), Avak Markaryan (Bloul), Maïranouch Roubenyan (Kanon) et Manouk Gazaryan (Piano)Musicalement Levon Chatikyan: Jean-Luc GERONIMI, Ceccè ACQUAVIVA, Stéphane SERRA, Jean SICURANI, Jean-Marc FABRIZY…