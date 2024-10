Caldaniccia Day : Trois jours de festivités à Ajaccio pour soutenir le refuge animalier

La dixième édition du Caldaniccia Day, organisée par l’association Ballearte, se déroulera ce week-end à Ajaccio. Pendant trois jours, du 25 au 27 octobre, des activités festives sont prévues pour mobiliser la communauté autour d'une cause essentielle : le soutien au refuge de Caldaniccia. « Ce week-end est entièrement dédié à la collecte de fonds pour le refuge, chaque centime collecté lui sera reversé. Aucun chien ne sera présent sur place, et il n’y aura pas de chien à adopter », a précisé Pierre Montagono, président de l'association Ballearte.



En 2023, le refuge a recueilli 219 chiens, et les besoins financiers restent conséquents. Environ 50 000 € sont dépensés chaque année pour les soins vétérinaires, incluant vaccinations, stérilisations et soins quotidiens. Les urgences, comme les animaux blessés ou malnutris, ajoutent à la pression financière. Selon M. Montagono, « en général, les recettes de ce week-end couvrent un tiers des frais vétérinaires annuels du refuge, ce qui est considérable. »



Un programme pour petits et grands

Les festivités débuteront dès le vendredi 25 octobre avec la remise des prix d'un concours destiné aux enfants des écoles primaires et des centres de loisirs d'Ajaccio. La programmation complète comprendra également un loto, un karaoké, un spectacle de magie, une performance de danse par le studio Lyonnet, un spectacle humoristique animé par Paul Mancini, et une soirée de gala réunissant Jean-Charles Papi et Voce di a Gravona.



Chaque activité a pour but de divertir, tout en sensibilisant le public à la cause animale. « Nous avons déjà atteint notre capacité maximale avec environ 280 participants pour le loto », ajoute Pierre Montagono.



Sensibiliser et mobiliser

L’initiative va au-delà de la collecte de fonds. C’est également un moment privilégié pour informer le public sur l'importance de l’adoption responsable. Des représentants du refuge seront présents pour échanger sur les responsabilités liées à l’accueil d’un animal. « Amour, présence, soins et nourriture… Le futur maître devra prendre en compte tous ces critères avant de jeter son dévolu sur son compagnon », a souligné le président. Les visiteurs auront également la possibilité de faire un don ou de rejoindre l'association.



Le Caldaniccia Day bénéficie d’un soutien fort de la communauté. Avec plus de 40 000 abonnés sur la page Facebook du refuge, la visibilité de l’événement ne cesse de croître. « Tous ces moyens mis en œuvre nous permettent d’augmenter la visibilité de notre association et de promouvoir nos actions auprès d’un plus large public », a ajouté Pierre Montagono.