Calasima : le Niolu s’est souvenu avec respect du Pélican 22

C’est pour honorer la mémoire de ces valeureux combattants du feu, morts pour la défense de notre patrimoine et de nos populations, qu’une cérémonie est organisée tous les ans à Calasima afin d’évoquer le souvenir de cette tragique journée d’été où la folie des hommes arrachera à leurs proches, trois remarquables époux et pères de famille. Leur disparition, brutale et injuste, laissera dans le plus douloureux désespoir, deux mamans et cinq orphelins. L’un d’entre eux, Pierre-François Mosali, fils du sapeur-pompier François Mosali était comme tous les ans, présent sur place avec sa fille Elia.





La cérémonie, animée par des cadres du SIS 2B, a débuté comme le veut le protocole, par le rappel des faits. Cette mission incombait au commandant Auguste Griscelli, chef du groupement centre-plaine. Puis une minute de silence était observée en souvenir des trois héros de la sécurité civile, morts au feu. Les honneurs étaient rendus par un détachement du centre de première intervention du Niolu aux ordres de l’adjudant-chef Pierre-Victor Geronimi ainsi que des chefs de centres de Ghisonaccia, Aleria et Venaco. Des représentants de la gendarmerie, du 2e REP de Calvi, de l’ONF, des anciens sapeurs-pompiers du 2B et de l’UIISC 5 Corte, symbolisaient par leur présence sur les rangs, l’attachement fort de l’interservices au devoir de mémoire.





De nombreuses gerbes de fleurs ont été également déposées en signe de respect au pied de la stèle commémorative érigée face à cette montagne où il y a 54 ans, le « Pélican 22 » viendra finir son incontrôlable chute au creux d’un ravin au lieu-dit les « Furcelle ». Et ce, après avoir tenté avec audace de stopper la progression des flammes qui dévastaient les majestueux pins Lariciu, qui font la beauté de la forêt communale d’Albertacce.





Le Père Christophe Boccheciampe, aumônier du SIS 2A prenait le relais afin de bénir la stèle et entonner A Cappella, le « Dio Vi Salvi Regina », mettant un terme à ce vibrant et solennel hommage rendu à Roger Carcasses, Roger Faugeron et François Mosali, dont les précieuses existences auraient pu être épargnées, si la raison l’avait emportée sur la cupidité de ces esprits dérangés qui ont meurtri la Corse durant plus de 60 années. Le passage au-dessus de la stèle, de deux Canadair désormais prépositionnés à Ajaccio pour l’été, donnait à ce moment de recueillement, une forte et émouvante charge symbolique

Un moment de convivialité et de partage a clôturé l’évènement à l’invitation de l’amicale des sapeurs-pompiers du Niolu



Etaient Présents: Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B, Yves Bossuyt, sous-préfet de Corte, représentant le Préfet de Haute-Corse, Lt-Colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes du SIS 2B et président de l’UDPSIS 2B, Adjudant-chef Pierre-Victor Geronimi, chef du CPI Niolu, Lieutenant-Colonel Stéphane Drenne, nouveau chef de corps de l’UIISC 5 Corte, commandant Jean-Jacques Casalot, président de L’UDSP 2A, capitaine André Simeoni, représentant le chef de corps du 2ème REP de Calvi, Mélissa Savalli-Sarrola, collaboratrice du sénateur Paulu-Santu Parigi. Pierre-François Albertini, maire d’Albertacce, Mathieu Acquaviva, maire de Calacuccia, François Acquaviva, maire de Lozzi et bien d’autres.