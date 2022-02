Calanques de Piana : après les travaux, la circulation rouvre sur la RD81

#InfoRoutesCdC RD 81 | Route A Piana - Portu

La circulation est à présent autorisée sur une voie, avec une limitation du tonnage à 20 tonnes dans l’attente de l’achèvement des travaux de confortement de la zone. pic.twitter.com/uOS610cZZR

— Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse (@IsulaCorsica) February 1, 2022



Le 25 novembre dernier, la chute d’un bloc de roche de plus de 100 tonnes sur la chaussée de la route entre Porto et Piana a contraint la Collectivité de Corse à couper la circulation sur la RD81.Aussitôt une déviation a été mise en place entre Portu et Sagone via les RD84 et RD70 et d'importants travaux, indispensables pour permettre la réouverture de la route, ont été entrepris par la CdC qui annnonce, sur les réseaux sociaux la réouverture de la route, uniquement sur une voie et avec une limitation de tonnage de 20 tonnes, "dans l’attente de l’achèvement des travaux de confortement de la zone."La durée prévisionnelle de cette intervention, explique le communiqué de la Collectivité, est de quatre semaines. "Selon l’avancement des travaux, la date d’ouverture à deux voies pourrait éventuellement être avancée."De suite après l'incident, la collectivité de Corse (CDC) a entamé des travaux mais les premier diagnostic avait confirmé que les travaux réalisés n’étaient pas suffisants pour garantir la sécurité du site et permettre la réouverture de la route en l’état. Pour stabiliser la zone au-dessus de la chaussée accidentée il a été nécessaire d'abattre à l'explosif les masses rocheuses fragiles.Au total, plus de 1500 tonnes de roches instables ont été extraites pour permettre de retrouver une configuration sécurisée.