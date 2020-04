COVID-19 : Vers la réquisition d'un hôtel à Calvi

Sur la foi d'informations remontées par les responsables du Centre Covid-19 auprès de l'Agence Régionale de Santé et des autorités, pour parer à un éventuelle pic de cas de personnes contaminées par le virus durant le week-end, il est envisagé de réquisitionner à Calvi un hôtel qui soit proche du Centre Hospitalier Calvi-Balagne.

Selon nos informations, cet établissement pourrait être un village vacances qui aurait accepté de mettre à disposition une vingtaine de chambres pour accueillir des patients positifs au COVID-19 mais dans l'incapacité de rester seuls chez eux.

Pour l'heure, toujours selon nos informations, les cas de personnes touchées par le virus sont peu nombreux, pour ne pas dire inexistants, à l'exception d'un cas à Calenzana et dans le secteur Galeria-Manso.

Dans le bassin de vie de l'ILe-Rousse, en revanche la situation est plus préoccupante avec plus de 20 cas connus et où malgré les contrôles effectués, trop nombreuses sont les personnes à ne pas respecter les règles de confinement.

A cet effet les gendarmes pourraient multiplier les contrôles.

La décision pour la réquisition de l'établissement balnéaire à Calvi devrait être prise dès lundi.