CESEC : una muzione di sustegnu à l’Uccrenia

Julia Sereni le Mardi 29 Mars 2022 à 17:56

Issu marti u 29 di marzu, u Cunsigliu Ecunomicu, Suciale Culturale è di l’Ambiente di Corsica hà vutatu, à l’unanimità, una muzione di sustegnu à l’Uccrenia. Cù issu testu, l’instanza riprisentativa di a sucetà corsa vole purtà « u so sustegnu à u populu uccrenianu, vittimu d’un agressione senza nome », sustene tutte e misure chì vanu in u sensu di a « Pace Universale » è chjama à a preservazione di a populazione civile.



Chjamati à scambià cù i cunsiglieri à l’occasione d’issu votu, i duttori François Pernin è Natalya Kobta-Santoni, di ceppu uccrenianu, anu prisentatu a situazione di u paese in guerra dopu à l’assaltu di a Russia. Dumandanu, avà chè l’Uccrenia appii u sustegnu finanziariu necessariu.