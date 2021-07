CCI de Corse : une Kedge business nursery pour les créateurs d'entreprise

C'est une édition spéciale des "Rendez-vous de l'entrepreneuriat", qui s'est déroulée ce jeudi 22 juillet au Campus CCI Formation de Bastia de Borgo

La manifestation, présentée par Christophe Graziani, directeur de la direction des entreprises et du territoire - CCI de Corse et Pascal Agostini, directeur CCI Formation Corsica, constituait le point de départ d'une démarche structurante pour la région avec l'ambition de tisser un réseau de partenaires toujours plus étendu pour soutenir la création d'entreprises locales.

Ce maillage. territorial fait aussi écho au plan de relance proposé par l’Etat, qui permet à toutes et tous de créer son propre emploi.





Cet événement, organisé par la CCI de Corse, en partenariat avec INTERREG Marittimo - projet SUCCESS, avait donc pour ambition de présenter la nouvelle offre de services à destination des créateurs d’entreprise, dont l'incubateur Kedge Business School, appelé Business Nursery.

Ce sont Julien Dupont, (Startup Program Manager - Kedge Business School), et Feyrouz Tripotin, (Responsable des programmes d'incubation et d'accélération - Kedge Business School), qui, venus en voisins de Marseille, ont disséqué et présenté les atouts du système à un auditoire attentif.







À la suite de cette présentation, Emanuele Barbieri, enseignant à Kedge Business School Campus de Bastia, ainsi que Paul Gimet, professeur et consultant en management de l'innovation, ont animé une une conférence sur le thème : “Les nouveaux modèles économiques à l’heure de l’intelligence artificielle".