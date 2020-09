CCI de Corse et CdC - Concessions portuaires et aéroportuaires, rattachement, plan de relance économique : ça avance

C.-V. M le Lundi 21 Septembre 2020 à 20:45

Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse et Jean Dominici, président de la chambre de commerce et d'industrie de la Corse ont entériné lundi matin dans une salle en chantier de l'aérogare de Bastia - preuve que l'on travaille ici pour demain - et en présence des représentants des deux collectivités, toutes les actions sur lesquelles ils ont travaillé en commun au cours des semaines écoulées : le renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires, le rattachement de la CCI de Corse et de son personnel à la Collectivité de Corse et la mise sur pied d'un plan de relance de l'économie corse qui aura plus que beaucoup d'autres a à pâtir des conséquences de la crise sanitaire. Les explications en vidéo de Gilles Simeoni et la satisfaction de Pierre Orsini, président de la CCI de Bastia et de la Haute-Corse

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements