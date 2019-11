C'est la fête de la science dans les médiathèques d'Ajaccio

Charles Monti le Vendredi 8 Novembre 2019 à 05:48

Dans le cadre de la manifestation nationale "La Fête de la Science" soutenue par la Collectivité de Corse et le Ministère de l'Enseignement supérieure, de la Recherche et de l'Innovation, le réseau des bibliothèques et médiathèques de la Ville d'Ajaccio propose une série d'animations sur le thème de l'astronomie.

