Brevet 2023 : En Corse, 3 372 collégiens planchent sur les épreuves écrites ce lundi et mardi

Dernière ligne droite pour les élèves de 3e. Ils sont précisément 3372 candidats (1578 en Haute-Corse et 1794 en Corse-du-Sud) à plancher les 26 et 27 juin sur les épreuves écrites du diplôme national du brevet. Il existe une série générale et une série professionnelle. Le DNB diplôme national du brevet est le premier examen important de la scolarité de l’élève, il atteste des connaissances et compétences acquises en fin de collège, mais sa réussite -ou pas- n'a pas d'impact sur le passage au lycée.



Le calendrier des épreuves



Lundi matin : l'épreuve de français. Elle dure trois heures. Les élèves sont interrogés sur la grammaire, l'orthographe, la compréhension et composent une rédaction.

Lundi après-midi : les mathématiques pendant deux heures.

Mardi matin : trois heures d'histoire, géographie, enseignement moral et civique.

Mardi après-midi : les sciences, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et technologie, mais deux disciplines sur les trois sont proposées à l'examen.



L'épreuve orale s'est déjà déroulée, étalée depuis la mi-avril.





Comment réussir le brevet ?

Pour les candidats sous statut scolaire, le DNB est évalué sur 800 points. Le diplôme est délivré par l'évaluation du niveau de maîtrise de huit composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (400 points), ainsi que par cinq épreuves terminales, dont une orale, obligatoires à la fin de l’année de troisième. Les épreuves terminales du DNB représentent 400 points répartis comme suit : français (100 points) ; mathématiques (100 points) ; histoire-géographie, enseignement moral et civique (50 points) ; physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et technologie (50 points) ; l’épreuve orale (100 points). Il est attribué aux élèves ayant obtenu un total d’au moins 400 points à l’issue des cinq épreuves terminales.

La maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est quant à elle appréciée lors du conseil de classe du troisième trimestre. Les points attribués, pour chaque composante, sont définis comme suit : maîtrise insuffisante (10 points) ; maîtrise fragile (25 points) ; maîtrise satisfaisante (40 points) ; très bonne maîtrise (50 points).



Le calendrier des résultats

Les résultats sont publiés le vendredi le 7 juillet 2023, à partir de 17 heures, dans l'académie de Corse et sont consultables en ligne. A noter que pour les candidats empêchés en juin, il existe aussi une session de remplacement, les lundi 18 et mardi 19 septembre.



l'année dernière le taux de réussite en Corse avait été de 88,7%.