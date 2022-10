Borgo : Yoann Bradaschia candidat au 1er concours international de pizza du Salon du Chocolat de Bastia

Une quarantaine de pizzaïoli, dont 14 corses, seront en lice dans 4 catégories : Teglia (plaque), Classique, Margherita et pizza-dessert. Parmi les concurrents, Yoann Bradaschia, de A Casa Bradaschia aux Résidences Revinco à Borgo.



A 34 ans, le jeune burghisanu dispose d’une solide formation. « J’ai suivi une formation à Aix en Provence auprès du champion du monde Ludovic Bicchierai » explique Y. Bradaschia. « Je voue une véritable passion à la cuisine et à la sublimation de la pizza. Pour moi, une pizza est un véritable plat, une assiette ». Installé depuis deux ans à Borgo, il dirige son établissement avec une autre sommité de la spécialité italienne : Jérémy Adue-Viale, champion du monde de pizza 2019, Champion France 2019 et 2022, Europe Champion 2018. Jérémy, patron de trois restaurants à Lyon, Ambérieu et Méximieux, concourra d’ailleurs lui aussi mais en catégorie dessert.



« C’est Jérémy qui m’a incité à m’inscrire à ce concours et on le prépare depuis plus de trois semaines. Ça demande beaucoup de travail, il n’y a pas de place à l’improvisation. Il y a d’un côté la pâte puis le garnissage. Tout doit être à base de produits frais. Enfin le dressage». Le jeune homme se dit prêt et motivé. « La seule chose qui m’inquiète c’est le four ! »



Tout commencera pour lui ce vendredi à 10h30 en catégorie Teglia puis suivra à 13h30 le concours Margherita. Samedi à 13h30, il sera en lice pour la Classique et enfin dimanche à 13h pour la pizza dessert qui devra au moins contenir l’ingrédient chocolat.