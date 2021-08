Bonifatu, le Fangu et l'Agriate restent fermés

Une décision qui est contenue dans l'arrêté préfectoral réactivé pour la journée à venir par Gilbert Ravier en Haute-Corse.

"En application des prescriptions prévues par mon arrêté du 08 juin 2021 réglementant l’accès des personnes, la circulation et/ou le stationnement des véhicules dans les massifs forestiers en cas de risque incendie « Très Sévère » ou « Extrême » et au regard du risque « incendie feu de forêt » expertisé très sévère/extrême sur les zones Feux de Forêt 217 « Balagne » et 213 « Nebbiu » par les services de Météo-France pour demainvendredi 06 août 2021 la circulation sur les pistes et voies non revêtues du massif du Fango, de la forêt de Bonifato et du Territoire de l’Agriate est interdite aux personnes et aux véhicules à compter du 6 août 2021 à 7 heures jusqu’au 7 août 2021 à 7 heures"