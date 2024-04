Bonifacio : Plus de 4 tonnes de déchets retrouvés dans les fonds marins du golfe de Sant'Amanza

Depuis de nombreuses années, Stéphane Mifsud, plongeur apnéiste émérite et fervent défenseur de l'environnement, a pris conscience des graves menaces qui pèsent sur notre planète, en particulier de la pollution rampante qui sévit dans nos océans. Il y a quatre ans, il a initié une croisade personnelle pour tenter d'inverser cette tendance inquiétante. C'est ainsi qu'est née l'Odyssée Bleue, une mission dédiée à sensibiliser et à agir contre la dégradation des écosystèmes marins, en mettant l'accent sur l'éducation des jeunes générations, destinées à hériter de notre planète.



Ainsi le samedi 6 avril, l'Odyssée Bleue de Stéphane Mifsud a uni ses forces avec l'Association du Golfe de Santa-Manza (AGSA) pour orchestrer une journée mémorable dédiée au nettoyage des littoraux et des fonds marins du Golfe de Santa-Manza, à Bonifacio. L'AGSA, forte de deux décennies d'engagement sous la direction éclairée de Sylvain Giannini, a pour mission la protection de l'environnement, du patrimoine, et du cadre de vie des habitants du golfe. Depuis 2022, elle a déjà piloté près de 14 journées de nettoyage, ayant retiré plus de 11 tonnes de déchets, aussi bien sur terre que dans les eaux environnantes.