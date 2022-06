Bonifacio : Le Festi Lumi dévoile sa nouvelle programmation

4/ TERRASSES DU BASTION DE L’ÉTENDARD « THE LIVE DRAWING PROJECT » The Live Drawing Project donne la parole aux habitants de Bonifacio et leurs visiteurs du soir durant le festival. Tout le monde pourra s’exprimer en même temps sans risquer la cacophonie car le soir venu, ce sont les façades patrimoniales de la Haute- Ville qui se mettront à parler pour eux. Muni de son téléphone, chaque participant pourra ainsi dessiner en temps réel sur le bâti bonifacien. Les dessins restent inscrits sur les murs jusqu’à ce que des dessins plus récents viennent finalement les recouvrir ou les faire disparaître.



4/ TERRASSES DU BASTION DE L’ÉTENDARD MAKO DEUZA « CADAVRE EXQUIS » Mako Deuza est un artiste pratiquant en Corse le Street Art et l’art numérique depuis plus de 15 ans. Intervenant chaque soir pendant le festival, il produira en live des oeuvres numériques en résonance directe avec les dessins produits par le public. Créant ainsi un véritable jeu autour du thème du « cadavre exquis » en faisant composer des dessins par plusieurs personnes sans qu’aucune d’elles ne puisse tenir compte des collaborations précédentes



5/ ÉGLISE SAINTE-MARIE-MAJEURE « LUMIÈRE SONORE » (A.I.L..O) Au sol de l’église, les faisceaux lumineux s’épaississent progressivement en direction de l’entrée principale et happent les spectateurs dès leur arrivée pour ensuite s’élever et prendre de la hauteur. Cette installation lumineuse, au sein même d’un lieu de culte, tend à rendre palpable l’impalpable, c’est un dialogue entre l’humain, l’environnement et la lumière. En résonance direct avec cette oeuvre, nous retrouverons une autre installation d’A.I.L.O à l’intérieur de l’église Saint-Dominique.



6/ ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE « PATRIMOINE EN LUMIÈRE » Siège de la Confrérie Saint-Jean-Baptiste ou Confrérie de la Miséricorde, l’église Saint-Jean-Baptiste est un bâtiment patrimonial caractéristique de Bonifacio. Une mise en lumière architecturale valorisera sa façade.



7 / PLACE FONDAGO « STREET ART LIGHT 2 » Élément central du parcours, les façades de la place Fondago deviendront supports de projections lumineuses artistiques dans l’esprit du Street Art urbain.



8/ PLACE CARREGA « THÉÂTRE NUMÉRIQUE » (Collectif Cosa mentale) Théâtre numérique plonge l’utilisateur au sein d’un dispositif à la fois sonore et visuel. L’installation invite le spectateur à participer en mettant à sa disposition un instrument audiovisuel qu’il pourra manipuler. Cette oeuvre à deux dimensions permettra grâce à l’appropriation de cet instrument par un utilisateur de générer une performance audiovisuelle pour les autres spectateurs. Plaçant ainsi l’utilisateur au coeur d’un dispositif «spectaculaire»



9/ LOGGIA DE L’ARSENAL « IMMERSIVE » (Collectif Arcaan) Une projection immersive sera proposée à l’intérieur de la Loggia de l’Arsenal, renouvelant ainsi le mapping architectural habituellement projeté en frontal sur une façade. Les projections à 360° permettront à la fois au spectateur d’avoir une vision extérieure de l’oeuvre en se plaçant autour du bâtiment mais également d’apprécier une vision intérieure en se retrouvant au coeur même des formes visuelles projetées épousant les lignes architecturales. Plaçant ainsi la Loggia en décor d’une expérience de réalité virtuelle et mettant en valeur ce lieu d’une manière originale.



10/ COUR CARRÉE DE LA MAIRIE « LA VOIX DES AIRS » Le collectif Un Des Sens portera “ La Voix des Airs ” une installation participative, interactive, placée au coeur de l’espace public. À travers l’écriture naïve d’une carte postale, cette oeuvre nous questionne sur la transmission de nos messages à travers le temps. À l’ère du tout numérique, nos messages sur les réseaux sociaux disparaissent aussi vite qu’ils apparaissent, que restera-t-il de nos idées, nos envies, nos rêves et nos espoirs ? À vouloir tout transmettre instantanément à l’autre bout du monde, nous oublions de transmettre dans le temps. La Voix des Airs cherche à questionner chaque habitant, chaque passant et les invite à lier l’Avant et l’Avenir par le biais d’une anodine carte postale. Cette carte sera propulsée par un moteur éminemment anachronique : une machine à écrire lumineuse, dotée des dernières technologies



11/ ÉGLISE SAINT-DOMINIQUE « RÉEL RÉINVENTÉ » (A.I.L..O) Recherche de dialogue entre l’architecture historique d’un patrimoine et d’une installation plasticienne, cette seconde proposition initiée par l’entité artistique A.I.L.O symbolisera l’union des êtres et des éléments. Au coeur de l’église Saint-Dominique, la position du spectateur sera la clé pour compléter cette oeuvre. Ce sera aussi un hommage au patrimoine, qui s’en retrouvera réinventé par les miroirs et les projections lumineuses aux teintes blanches se reflétant sur les voûtes de l’édifice. Entre art numérique, installation et environnement sonore, l’essentiel sera de créer un tout avec ce lieu, de questionner notre perception, de jouer avec nos sens et notre imaginaire.



12/ PARVIS SAINT-JACQUES ET TORRIONE « LA DAME DE BONIFACIO » Le concept proposé se situe entre légende et imaginaire. Il s’inspire de la légende de la Dame de Bonifacio qui est considérée comme la doyenne des corses et qui a été découverte en 1972 sous la grotte de l’Araguina. Le projet repose également sur la grotte du Sdragonato autour d’une légende et d’un dragon mythique, vivant dans les entrailles calcaires de Bonifacio. Le but est de protéger la ville du terrible dragon. Grâce à des pupitres tactiles, le public déclenchera une série d’instruments de musique créant une mélodie qui calmera le dragon jusqu’à l’endormir complètement et sauver la ville. Le spectateur sera immergé au coeur d’une interactivité ajoutant une nouvelle dimension au mapping vidéo traditionnel, faisant de chacun un artiste à part entière de l’oeuvre