Bonifacio : Jean-François, la mort à 24 ans

Jean-François Denilauler, un jeune homme originaire de Vescovato (sa mère est

Christelle Castelli), avait découvert Bonifacio il y a trois ans environ. Il y avait

trouvé une gentille compagne prénommée Olivia, un travail qu’il aimait

(employé à l’Hôtel « La Caravelle ») et un environnement familial des plus

favorables. La ville millénaire lui avait plu. Sans hésitation, il y jeta son ancre.

De caractère enjoué, sympathique et cordial, toujours de bonne humeur, il ne

devait pas tarder à s’y faire de nombreuses connaissances et de solides amitiés.





Jean-François avait été durant longtemps un joueur du club de football du

Gallia Luciana. C’était aussi un supporter inconditionnel du Sporting Club de

Bastia. À Bonifacio, il s‘était investi avec beaucoup de motivation dans

différentes activités étant toujours très actif et disponible dans l’organisation

de festivités.

Mais le destin aveugle n’aura pas permis que le jeune homme puisse

poursuivre une vie qui s’annonçait pleine de perspectives heureuses auprès de

celle qu’il aimait.





À quelques heures du Nouvel An où tout incite à la joie, à la fête et à l’insouciance, il fut victime d’un mal aussi inattendu que foudroyant.

Transporté de toute urgence à Nice où il reçut les meilleurs soins, il devait,

hélas, y rendre le dernier soupir alors que tous ceux qui l’aimaient espéraient

encore le revoir bientôt. Dès que la terrible nouvelle fut connue, la stupeur,

voire même l’incrédulité devaient laisser la place à la peine, la tristesse, la

douleur, l’incompréhension face à cette injustice qu’est la disparition d’un être

aussi jeune si dynamique et plein de vitalité. Mais la mort, « cette traitresse » a

arraché brutalement un plant jeune et vigoureux qui ne demandait qu’à

s’épanouir et à prospérer. Celui que l’on prénommait affectueusement

« sempre qui » (« toujours là ») sera toujours présent dans la mémoire de ceux

qui l’ont aimé et apprécié. Mais l’avenir auquel il croyait légitimement n’était

que « ce fantôme aux mains vides qui promet tout mais qui n’a rien » comme

l’écrivait Victor Hugo.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa compagne, Olivia Poggi, à ses

parents, ses sœurs et à toutes les familles de Vescovato et Bonifacio atteintes

par ce deuil.