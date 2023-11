Bonifacio : Dominique Mela retrouvé

La rédaction le Mercredi 1 Novembre 2023 à 19:52

Une famille de Bonifacio est dans l'angoisse depuis ce mercredi en début d'après-midi : elle est sans nouvelles de l'un de ses membres qui n'a plus donné signe de vie depuis 13 heures. Des recherches sont en cours depuis que la famille inquiète a fait état de sa longue absence. Une équipe de gendarmes a été déployée dans le secteur. Elle va élargir progressivement l'aire de recherche. A l'instar de la mairie de Bonifacio de nombreux messages ont été diffusés sur les réseaux, mais sans succès pour l'instant : Dominique Mela n'a toujours pas réapparu. Si vous pouvez aider à le retrouver contacter la gendarmerie, ou sa famille.



On apprenait vers 23 heures que Dominique Mela avait été retrouvé sain et sauf au grand soulagement de tous les siens.