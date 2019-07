Bon vent au "Libecciu", nouveau bateau du port abri de l'Ile-Rousse

Ambiance festive samedi sur les quais du port abri de l'Ile-Rousse où, en présence de Jean-Jo Allegrini-Simonetti, Maire de l'Ile-Rousse, Pierrot Maushart, Président du Spic Port et des agents , de des plaisanciers et membres de l'association de l'APPIR, le tout nouveau bateau du Port abri a été baptisé, avant de recevoir la bénédiction de l'abbé Marcin Monca et de satisfaire à la tradition qui veut que l'on brise une bouteille de champagne sur la coque de celui-ci.Baptisé "Libecciu", ce bateau confié au capitaine du port Jean-Christophe Antonelli mesure 5,50 mètres et est propulsé par un moteur de 115 chevaux.Equipé style Open pour la plaisance, il aura pour utilité première : navette dans le port et embarcation principale de la capitainerie .Un buffet offert par l'APPIR était ensuite servi.