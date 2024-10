Blocages en Corse : Les matchs de l'AC Ajaccio et du SC Bastia reportés

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a confirmé ce vendredi 4 octobre que les matchs impliquant les clubs corses, prévus pour la 8e journée de Ligue 2 BKT, sont reportés en raison des perturbations causées par la grève en cours en Corse.Le match AC Ajaccio – FC Martigues, initialement prévu ce soir à 20h00, est repoussé au samedi 5 octobre à 14h00, sous réserve de l'arrivée des officiels sur l'île.De plus, la rencontre Pau FC – SC Bastia, prévue le même jour, est reportée à une date ultérieure, qui sera fixée par la Commission des Compétitions.Les blocages des infrastructures de transport, qui touchent à la fois les ports et aéroports corses, ont été déclenchés par un mouvement social initié par les syndicats de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI). Ce mouvement fait suite à des tensions autour de la gestion future des ports et aéroports de l’île.