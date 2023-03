Blocage des ports : Les transporteurs routiers corses demandent un service minimum de rotation maritime

- Vous avez une réunion chaque semaine avec l’OTC. L’avez-vous interpellé et quelles ont été les réponses ?

- Nous avons des réunions hebdomadaires avec l’Office de transport, où nous soulevons, à chaque fois, le même problème. Ces réunions ne se font, ni avec la présidente, ni avec le directeur, elles se font avec une personne très compétente, mais qui n’a pas le pouvoir de prendre des décisions. Des procès-verbaux sont établis de manière hebdomadaire et sont, paraît-il, remontés aux élus. Je ne sais pas si les élus en prennent connaissance, Je ne suis pas sûr qu’ils prennent le temps de les lire et de comprendre la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Je pencherais plutôt pour un classement vertical des dossiers. Ce n’est pas nouveau ! Cela fait 50 ans que ça dure ! Je n’incrimine pas les élus actuels, mais il faudrait quand même qu’à un moment donné, nous soyons écoutés et qu’on prenne conscience de l’urgence qu’il y a à régler ce problème. Depuis quelques années, on nous parle de la maîtrise des transports maritimes de la Corse, éventuellement d’une compagnie régionale, on ne voit rien de tout ça ! La maîtrise est même peut-être pire que ce qu’elle était il y a 20 ou 30 ans en arrière, parce que maintenant, nous avons des compagnies maritimes corses, ce qui n’était pas le cas auparavant. La SNCM avait bon dos ! Aujourd’hui, il y a Corsica Linea avec qui nous avons d’excellents rapports et qui essaye de faire le maximum pour permettre l’évacuation du trafic, mais elle est aussi coincée par l’inertie des élus.



- Vous êtes-vous adressés au Préfet ?

- Si je vous disais que le Préfet n’était pas au courant qu’il n’y avait pas de bateau, que me répondez-vous !



- Vous en appelez à l’Exécutif corse ?

- Oui ! Quelques soient les motifs, aussi valables et justifiés soient-ils, on n’a pas le droit de priver la Corse de rotations maritimes pendant des jours et des jours. Maintenant, si tout le monde trouve que c’est logique, normal, que l’on peut rester dans ces conditions, je ne suis pas plus royaliste que le roi ! Moi, ça ne me paraît pas normal. Donc, nous lançons un appel à l’Exécutif Corse, peut-être qu’il ne réussira pas, mais au moins qu’il essaye de trouver des solutions ! Or, depuis le début de l’année que nous avons des grèves à répétition, pas un élu n’a pris le soin d’appeler notre président pour lui demander ce qui se passe et ce qu’on pouvait faire. Aucun !



- La contestation contre la réforme des retraites se durcit au plan national. Paris croule sous les déchets. Ne craignez-vous pas l’impuissance des élus et des pouvoirs publics ?

- Je ne sais pas si c’est de l’impuissance, du laisser-aller ou de l’incapacité ! J’ai du mal à trouver un qualificatif. Ce que je constate, c’est que dans la région parisienne, puisque c’est l’exemple que vous prenez, on voit sur les bandeaux des chaînes d’info que deux TER sur cinq circulent. Et le TER, quand il circule, est complet et a même plus de passagers qu’en temps normal. Comme il y a moins de trains, les trains sont plus bourrés. Ici, c’est l’inverse ! Nous sommes dans un cadre de service public minimum où l’on nous dit : Non, non, le bateau, on ne va pas le charger complètement, on va le charger à 30 % de sa capacité ! C’est cela que nous contestons !



- Vous subissez également une météo défavorable. Vous parlez d’une accumulation de difficultés ?

- La météo est peut-être défavorable, bien que des grosses mers et des tempêtes, nous en connaissons depuis 50 ans avec des bateaux qui n’avaient pas la technicité qu’ils ont aujourd’hui. C’est plus un problème d’infrastructures qu’un problème climatique. Quand vous vous trouvez le même jour avec l’incapacité de rentrer dans le port de Bastia, l’incapacité de rentrer dans le port d’Ajaccio, l’incapacité de rentrer dans le port de Propriano, l’incapacité de rentrer dans le port de Porto-Vecchio, l’incapacité de rentrer dans le port d’Ile Rousse, vous vous posez des questions ? Tout le monde est d’accord et même l’Office des transports pour reconnaître que les infrastructures sont inadaptées. Corsica Linea a mis en circulation un nouveau bateau, le Galeotta, qui, s’il y a un peu trop de vent, ne peut pas rentrer dans le port de Bastia. J’ai l’habitude de dire que le port de Bastia est le seul port au monde où les bateaux sont plus à l’abri à l’extérieur du port que dans le port ! Comment font les bateaux qui naviguent sur les océans où il y a des tempêtes et des grosses mers ? Si les bateaux, qui desservent la Corse, restent à quai et ne partent pas, c’est peut-être en en raison d’une mauvaise météo, mais c’est surtout en raison des infrastructures qui ne sont pas capables de les recevoir.



- La réforme des retraites sera soumise au vote du Parlement et du Sénat jeudi. On parle d’un mois de « mars noir » en cas d’adoption au forceps. Etes-vous inquiets ?

- Oui ! Cela ne fait que commencer. Même si la loi sur les retraites est votée, je ne pense pas que les mouvements sociaux vont s’arrêter là. L’avenir est très sombre !



Propos recueillis par Nicole MARI.