Biodiversité : Participez au challenge « Sfida di pesca » du 1er juillet au 20 septembre.

Fiume Buggiu Santo-Pietro-di-Tenda Fiume d'Olmo Taglio-Isolaccio Fleuve a Liscia Calcatoggio La Figarella Calenzana Le Chiuvone Aullène Le Liscu Santo-Pietro-di-Tenda Le Travo Ventiseri Le Vecchio Vivario L'Ostriconi Palasca Rivière Baraci Fozzano Rivière Chiuni Marignana Rivière d'Alistro Canale-di-Verde Rivière de Bala Porto-Vecchio Rivière de Sagone Vico Rivière de Tarcu Conca Rivière u Stabiacciu Sotta Ruisseau Ajara Bastelica Ruisseau Butturacci Coti-Chiavari Ruisseau d'Agosta Albitreccia Ruisseau d'Arèna Tallone Ruisseau de Bornalinco Corscia Ruisseau de Bubia Vico Ruisseau de Campu Longu Calvi Ruisseau de Candela Manso Ruisseau de Canella Figari Ruisseau de Chiola Solaro Ruisseau de Chiosura Linguizzetta Ruisseau de Ciavattone Venzolasca

Ruisseau de Codi Serra-di-Scopamène Ruisseau de Corsigliese Piedicorte-di-Gaggiu Ruisseau de Filiccioni Soccia Ruisseau de Francolu Bonifacio Ruisseau de la Cioccia Monacia-d'Aullène Ruisseau de l'Agnone Isolaccio-di-Fium'orbu Ruisseau de Lava Appietto Ruisseau de l'Avena Sartène Ruisseau de l'Impennato Pila-canale Ruisseau de Lonca Evisa Ruisseau de Lori Sartène Ruisseau de Marsolinu Calenzana Ruisseau de Molina Zicavo Ruisseau de Morgone Albitreccia Ruisseau de Mutuleju Cauro Ruisseau de Navara Sartène Ruisseau de Petrignani San-Nicolao Ruisseau de Petrosu Porto-Vecchio Ruisseau de Prezzuna Galéria Ruisseau de Rio Magno Antisanti Ruisseau de Ruvoli Solaro Ruisseau de Saltaruccio Poggio-di-Nazza Ruisseau de Sbiri Linguizzetta

Ruisseau de Spartano Monacia-d'Aullène Ruisseau de Tivella Sartène Ruisseau de Varagno Isolaccio-di-Fium'orbu Ruisseau de Zincajo Favalello Ruisseau d'Erco Lozzi Ruisseau d'Orgone Sotta Ruisseau Scopa Piana Porto-Vecchio Ruisseau u Fiume Seccu Montegrosso Ruisseau u Fiumicellu Frasseto Torrent de Marcuggio Zigliara Torrent de Montichi Bastelica Le Tagnone Vezzani

Pour l’Observatoire Local de la Biodiversité, l’impact écologique potentiel de ces introductions sur le milieu aquatique et les espèces autochtones n’est pas négligeable : compétition entre espèces, pollution génétique, introduction de nouvelles maladies et de nouveaux parasites, prédation sur les œufs, alevins d’espèces piscicoles locales et sur des espèces non piscicoles, diminution de la qualité écologique des cours d’eau et plans d’eau… Il lui est cependant apparu urgent d’améliorer la connaissance sur ces espèces et d’engager une action de prévention et de sensibilisation d’envergure afin d’endiguer et même stopper le phénomène d’introduction. Cet OLB, sur le thème des «espèces piscicoles introduites», a été mis en place en 2011 par le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) A Rinascita, fondée en 1975 par Antoine Feracci son actuel président. Il a vocation à :- Améliorer les connaissances sur la répartition des espèces de poissons introduits, au travers du recensement des poissons introduits sur l’ensemble du territoire- Modifier les comportements à l’origine du problème, par la sensibilisation et l’information du public concerné- Impliquer les usagers des rivières et notamment les pêcheurs dans l’amélioration des connaissancesL’Observatoire Local de la Biodiversité mêle ainsi des actions de sensibilisation à la biodiversité appelant la population à participer (sensibilisation participative, implication citoyenne) et des actions d’inventaires d’espèces (ingénierie environnementale). Cette démarche de sensibilisation participative amène la population locale à observer, à connaître les enjeux de préservation et à participer à l’inventaire d’espèces. Les données alimentent et complètent les observations déjà réalisées sur le terrain par des spécialistes accolés à des protocoles scientifiques spécifiques et peuvent être analysées dans le but de mieux comprendre le phénomène d’introduction.Le challenge «Sfida di pesca»L’OLB souhaite à travers le Challenge Sfida di Pesca mobiliser l’ensemble des personnes intéressées par cette problématique pour mieux connaître la répartition des espèces. Il fait appel aux pêcheurs pour qu’ils participent à l’observatoire et communiquent les données issues de leurs pêches et/ou observations. Ces données compléteront les inventaires scientifiques réalisés et permettront de mieux connaître la répartition et la dispersion des espèces. Cette démarche a également pour vocation de rendre le public visé acteur du projet et de l’inciter à participer à la sauvegarde de son milieu. Ce challenge « Sfida di pesca » est porté par le CPIE A Rinascita. Les participants** devront parcourir 5 rivières dont 3 au choix et 2 requises (voir liste ci-dessous* et carte ci-jointe) entre la date d’inscription et le 20 septembre et communiquer les informations sur les espèces pêchées.Pour chaque espèce de poisson pêchée, les participants devront envoyer une photo des poissons, une photo de chaque cours d’eau prospecté via un formulaire disponible sur www.casadilacqua.f . Chaque participant ayant réussi le challenge recevra un abonnement gratuit pour un an à « Pêche Mouche » ou « 8’6 par Pêches Sportive ». Tous les participants nous ayant fourni des informations sur les espèces pêchées seront invités à participer à un atelier avec un guide professionnel**Inscription obligatoire, gratuite, ouverte jusqu’au 10 août par mail ou téléphone : contact@cpie-centrecorse.fr / 07 88 17 77 98 *Liste des rivières