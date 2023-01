Billard : une 5ème journée du championnat de Corse malgré la neige

.

« Notre championnat comporte 8 journées » explique Jean-Philippe Auvert, le président de la Ligue corse de Billard. « Qualificatif pour les championnats de France, il débute en octobre et se termine en avril à raison d’une manche par mois, sauf en décembre». En Corse ne subsiste hélas plus que 2 clubs, sur les 4 existants il y a trois ans : le Corsica Black Ball de Bastia présidée par Christèle Chacone et l’Association Billard Ajaccien du président Luc Cata.« La pandémie nous a fait très mal » déplore Jean-Philippe. Auvert, « avant celle-ci nous comptions une bonne soixantaine de licenciés contre 25 aujourd’hui. Nous avons surtout perdu des jeunes. En plus le club d’Ajaccio connait quelques problèmes d’infrastructures ».Le championnat se poursuit néanmoins et à l’issue des 8 journées seront désignés les représentants insulaires pour la phase finale des championnats de France prévue les 24 et 25 juin à Montaigu en Vendée. S’y déplaceront les 2 meilleurs du classement général, le meilleur vétéran, le meilleur jeune et la meilleure équipe (4 joueurs).Du côté de Bastia on organise aussi chaque vendredi soir un tournoi, ouvert à tout le monde. Le Corsica Black Ball compte en ses rangs un jeune garçon de 12 ans, Kenzo Granié, qui par son père est tombé sur le … tapis à l’âge de 5 ans. Et depuis sa passion n’a fait que croitre.VétéransEricLuc CattaDidier Gomes Da SilvaEquipeBastia 1AjaccioMixteDidier Gomes Da SilvaFrancis Morel3 . Jean-Philippe Auvert