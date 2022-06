Biguglia : retour sur la 1ère édition du Festival Takorama en Corse

L'objectif du festival est de permettre aux enfants de découvrir de nouveaux films, de nouvelles histoires, de nouveaux univers visuels et, dans une dimension positive, de donner leur avis, de voter pour leur film préféré.

Au programme 15 courts métrages : des films poétiques pour sensibiliser les enfants aux pratiques artistiques, des films éducatifs pour accompagner les programmes scolaires. Mais au-delà de l'éducation cinématographique et artistique, le festival a pour objectif d’affirmer la dimension éducative du cinéma en le positionnant notamment aux côtés de la littérature et de la peinture comme une ressource susceptible d’accompagner et d’étayer l’ensemble des enseignements. Elle permet aux enfants de considérer les images animées non pas uniquement comme un divertissement mais comme un outil de communication. Le festival Takorama focalise sur l’humanisme et l’écologie mais aussi sur la poésie et l'originalité des univers visuels.

Ce festival se déroule dans le monde entier grâce à l’ONU et l’UNESCO. Les élèves sont invités à travailler sur la compréhension des histoires et des messages mais aussi sur les genres cinématographiques et les formes narratives, ou encore les processus de création et les techniques de production des images. Enfin les enfants sont aussi invités à donner leur avis et à voter pour leur court-métrage préféré. En 2021, le festival Takorama a touché 340 418 participants de 115 pays.

Pour Noël Tomasi, 1er adjoint au maire de Biguglia « ce festival qui véhicule un message positif est un véritable lien social, un lien intergénérationnel, des moments de convivialité. A travers Takorama on perpétue nos fondamentaux. »

En Corse Takorama a bénéficié du soutien de l’association I Tra Corti qui a voulu lui donner une touche corse : « En Corse on a voulu ajouter un plus au festival et on a fait traduire les fiches pédagogiques en langue corse » souligne Claude Devichi, président de l’association. « Le but était aussi d’ouvrir la Corse au marché du monde de l’animation ».