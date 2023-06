Biguglia : la nouvelle maison de santé a ouvert ses portes

Ce samedi 17 juin, et après de longs mois de travaux, la mairie a inauguré A Casa di Salute Catalina, une toute nouvelle maison de santé située route de Petrelle à Casatorra. " Conformément à nos engagements pris dans notre programme de campagne électorale il y a 3 ans, nous nous sommes attelés à promouvoir la création d'une maison de santé sur Biguglia, dans un contexte où l'accès aux soins et particulièrement aux médecins généralistes devient de plus en plus critique. Avec le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques les besoins en santé de la population ne font qu'accroître." a souligné le maire de commune, Jean-Charles Giabiconi, lors de l'inauguration.



Biguglia, tout comme Furiani, Borgo et Lucciana, compte de plus en plus d'habitants. Comme de nombreuses communes corses, la ville fait face à une pénurie croissante de médecins. Face à cet enjeu majeur, le maire et président du CCAS, Jean-Charles Giabiconi, et son équipe ont placé la santé parmi les priorités de l'action sociale de leur mandant "Avec l'aide des médecins exerçant sur la commune, nous avons réussi à fédérer des professionnels de santé, dont quatre jeunes médecins généralistes en devenir ou sur le point de s'installer, et d'autres professionnels de santé qui vont venir compléter l’offre de soins ».



350 m² dédiés aux soins

D'une superficie de 350 m², A Casa di salute peut accueillir simultanément jusqu'à 10 professionnels, voire plus si certains assurent des vacations complémentaires à temps partiel. Les installations comprennent également un espace dédié aux actions de prévention telles que le soutien à la parentalité, la préparation à l'accouchement et les séances d'éducation thérapeutique. Plusieurs salles sont réservées aux médecins généralistes, tandis que d'autres accueilleront un pneumologue spécialisé dans la pathologie du sommeil, un psychologue et un orthoptiste . Outre la Ville et son CCAS, la Collectivité de Corse a été un partenaire privilégié dans ce projet, s'étant engagée à financer les investissements nécessaires à l'aménagement.