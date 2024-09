Biguglia accueille le 1er Festival du Cheval ce week-end : un événement équestre pour petits et grands

Organisée par la Société des courses de Biguglia, cette manifestation vise à réunir tous les amoureux des chevaux autour de nombreuses activités, avec pour ambition de devenir un rendez-vous incontournable de la rentrée.

« Nous espérons que ce festival s’imposera comme un événement phare pour tous les passionnés d’équitation et de chevaux », confie Gladys Gambaiani, membre de l’équipe organisatrice. L'idée de créer ce festival est née suite au succès des précédentes réunions hippiques où diverses disciplines équestres, telles que les spectacles western et les balades à poney, avaient doublé, voire triplé, l’affluence à l'hippodrome.



Le programme des deux jours est riche et varié, avec des stands spécialisés sur les soins et accessoires pour chevaux, de la vente de matériel d’occasion, des démonstrations de maréchalerie et d'ostéopathie, ainsi que des activités pour les enfants comme des structures gonflables, des mascottes, et des jeux tels que le tir à la corde ou le lancé de fer à cheval. Les visiteurs pourront également profiter de concours hippiques, de spectacles équestres et westerns, et bien sûr, des courses hippiques sous l’égide de la Fédération des Courses Hippiques de Corse, avec cinq courses de galop et deux de trot prévues le dimanche après-midi. L'événement met également en lumière des talents locaux comme les Corsica Cheerleaders de Furiani qui proposeront des démonstrations tout au long du week-end. Une soirée dansante avec le groupe Shakamana clôturera la journée du samedi, ajoutant une touche festive à cette première édition.



Le public est attendu nombreux pour participer à cette grande fête du cheval, un moment de partage et de découverte pour petits et grands. L’entrée est fixée à 5 €, avec une restauration sur place pour accompagner les moments de détente et de convivialité.