Biguglia : Une saison culturelle 2024-2025 intense à l'espace Charles-Rocchi

Cette année encore, les trois pôles présents au sein de la structure – Arte in Scena (salle de spectacle), le Caffè di l'Arte (ateliers autour de la cafétéria) et la B620 (bibliothèque et médiathèque, comptant aujourd'hui 600 lecteurs réguliers et plus de 11 000 livres, avec des horaires d'accueil qui devraient être élargis) – verront leurs programmations s'enrichir. La musique ne fera pas exception. En effet, face au succès des cours de piano, de guitare et de batterie, réunissant au total près de 500 jeunes, la mairie a décidé d'ajouter des cours de trompette, de flûte traversière et de violon. De plus, grâce à la convention signée avec le conservatoire Henri Tomasi, permettant aux collégiens de suivre un parcours diplômant CHAM, l'espace accueillera le 25 juin prochain un concert de reprises des œuvres de Charles Rocchi, interprété par l'ensemble des pôles musicaux de l'île. "C'est inédit de pouvoir se réunir de cette façon. Il s'agit d'un travail sur l'année, où les mêmes partitions seront étudiées à travers la Corse, avant de jouer ensemble dans ces murs", ajoute le maire, ravi.



Côté spectacle vivant, la salle de théâtre ne sera pas en reste, avec 25 représentations prévues à partir du mois de septembre. Des spectacles allant des 80 ans de Tao By au dernier spectacle de Marc-Antoine Le Bret, en passant par la nouvelle création d'Alil Vardar avec Franck Lebœuf, promettent de satisfaire un large public, pour le plus grand plaisir des organisateurs. "Nous sommes fiers de l'engouement suscité par l'espace Charles Rocchi et nous tenons à offrir de la culture à un large public. Pour le spectacle vivant, il y aura cette année encore du stand-up, du théâtre et des concerts, le tout de manière équilibrée. L'objectif est de continuer à amplifier notre offre. Nous voulons être attractifs, surtout en cette année marquée par les 10 ans de l'espace", affirme l'élu. Pour soutenir cette démarche, la mairie a décidé de maintenir le tarif symbolique de 1 euro instauré en 2023 pour les citoyens en difficulté.