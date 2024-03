Biguglia : Une journée dédiée au handicap et au sport à l’IME SESSAD Centre Flori

Le mardi 19 mars 2024, l’Institut Médico-Éducatif (IME) SESSAD Centre Flori de Biguglia célèbre la journée nationale du handicap et du sport. Sous le signe du "bruit, partage et convivialité", cette journée promet d'être une expérience enrichissante pour tous les participants.



Un cortège de motos et de voitures prendra son départ de l'IME afin de se rendre dans les écoles Toussaint Massoni et Vincentello Istria de Biguglia. Cette initiative vise à créer des liens et à favoriser l'inclusion en échangeant des invitations pour des correspondances futures. Au-delà de cette journée, les établissements scolaires et l'Institut Médico-Éducatif s'engagent dans un projet à long terme, utilisant divers supports pour encourager des moments de partage et d'interaction commune.

La journée se poursuivra avec une visite à Bastia, où la classe de 2nde ASSP du Lycée Fred Scamaroni sera rencontrée dans le but de promouvoir la pair-aidance et l'entraide entre les jeunes.



En après-midi, les familles sont invitées à rejoindre l’IME Centre Flori pour partager un moment de jeux, de convivialité et de partage, qui se clôturera par un délicieux goûter.