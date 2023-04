Biguglia : Trois blessés légers dans un choc frontal

V.L. le Lundi 17 Avril 2023 à 16:41

Lundi 17 avril vers 14h30, les sapeurs-pompiers de Bastia et Lucciana sont intervenus pour un accident de la circulation entre deux voitures sur la commune de Biguglia.

Le choc frontal, qui a eu lieu devant la station-service située au rond-point numéro 4, en direction d'Ortale, a fait trois blessés légers. Les victimes, deux jeunes hommes de 19 et 26 ans et une jeune femme de 21 ans ont été transportés à l'hôpital de Bastia par les secours.

La circulation a été par conséquent perturbée, perdant le temps de l'intervention.