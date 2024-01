Biguglia : Les oeuvres du peintre bastiais Mike Rossi à découvrir au showroom de Delta Bois

L’association artistique et culturelle Arte Legnu, bien implantée dans le sud de l’île, élargit son horizon jusqu'à Bastia et forte de sa collaboration avec l’entreprise Delta Bois, offre une nouvelle vitrine à l'art insulaire dans nord de l’île. Elle présente ainsi une exposition consacrée au peintre bastiais Mike Rossi, un artiste peintre totalement autodidacte, inspiré par le néo expressionisme et la culture street art des années 70/80. Il s’est éveillé assez à la peinture : « Je réalisais quelques croquis et dessins par-ci, par-là, mais c’est le confinement qui m’a en quelque sorte mis le pied à l’étrier, les réseaux sociaux et la rencontre avec des artistes qui m’ont encouragé dans cette voie. Cette reconnaissance de mes pairs m’a permis d’acquérir une confiance qui me fuyait alors que je me considérais comme un dessinateur du dimanche». Son style est un hommage direct à Jean-Michel Basquiat, fer de lance de ce courant. C’est durant la période du confinement que Mike Rossi a trouvé sa véritable essence artistique et depuis il n’a cessé de cultiver sa passion. A partir de ce vendredi 26 janvier et durant 2 mois l’artiste exposera au showroom de Delta Bois Bastia, RN 193, à Casatorra sur la commune de Biguglia.



Sa toute nouvelle exposition s’intitule : « Dédales - Êtres rêvés et vécus ». Elle comprend une douzaine de toiles et de lithographies rehaussées aux teintes puissantes et à la gestuelle marquante.