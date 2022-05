Bientôt le « La » pour les Musicales de Bastia

C’est ce dimanche 5 juin à 17 heures que sera donné le « La » sur le parvis du Centre Culturel L’Alb’Oru par l’Ensemble vocal Cantid’elle, composé de femmes de tous âges sous la direction d’Anaïs Gaggieri. A 18 heures sur la scène de l’Alb’Oru, se produira la Compagnie Rassegna pour des Chants et musiques de Méditerranée.



Cette édition 2022 des Musicales proposera ensuite des déambulations sympathiques avec la compagnie Les Fanfarons de Lasalle et des concerts d’Ayo, Kikesa, l’Ensemble instrumental de Corse, Nicolas Torracinta, Nalla, Jean Jacques Gristi trio et Florin Niculescu Gipsy all stars. En amont de ces concerts se produiront à partir du mercredi 8 juin, tous les soirs à 17h et 19h à la cafétéria du théâtre, en entrée libre, des artistes émergents tels Nini Set, Sintunia, Louise O’Sman.