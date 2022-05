Bibliothèque Tommaso-Prelà de Bastia : un catalogue consacré à 20 ans d’acquisitions

Cette nouvelle appellation se veut plus expressive pour le public. Elle nous donne obligation d’avoir un conseil scientifique composé de chercheurs qui s’intéressent à l’histoire de Bastia, mais aussi des doctorants, des universitaires et en établissant des conventions avec d’autres bibliothèques. Tout le monde y a accès.

- Que contient ce nouveau catalogue ?

- Il permet en plus de 200 pages et de belles illustrations de faire le bilan des acquisitions de ces 20 dernières années. Pour cette sélection, notre choix s’est porté sur une liste non exhaustive dont l’intérêt porte autant sur la nature du document que sur son contenu : Le Diario del Viaggio, le siège de Furiani de 1763, la vente du théâtre de Bastia, trois lettres de Pascal Paoli ou encore les Fonds Roland Bonaparte, Guerri et Gian Carlo Gregorj, etc... Notre bibliothèque accroit chaque année ses collections de documents précieux complétant les divers domaines de spécialités, tels manuscrits, imprimés ou ouvrages iconographiques. C’est notre 2ème catalogue et un 3ème est prévu pour le mois de décembre sur la médecine puis un 4ème sur les donateurs. Aujourd’hui, et c’est très important, la bibliothèque est son propre éditeur, avec son propre numéro ISBN, International Standard Book Number ou Numéro international normalisé du livre, grâce au financement de la ville et le CdC. A travers ces catalogues on peut faire connaitre notre collection et les mettre à disposition du public. On a d’ailleurs ouvert de nombreux partenariats avec différentes associations.

- Aujourd’hui notre bibliothèque est reconnue pour la valeur des ouvrages conservés et la diversité de son fonds. Ce second catalogue, après celui de 2019 dédié aux Trésors, du manuscrit à l’imprimé , est consacré aux acquisitions faites depuis 20 ans. Il témoigne d’une volonté de l’équipe de la bibliothèque, partagée par la municipalité, celle d’un enrichissement à la hauteur de ce qu’ont accompli les donateurs du temps passé. A travers les nombreuses manifestations organisées, notre bibliothèque patrimoniale, aujourd’hui dénommée Bibliothèque d’étude et de recherche Tommaso Prelà, a su gagner un public de passionnés, d’érudits, de chercheurs et de curieux qui, mis en présence des œuvres, deviennent assidus à nos rencontres.