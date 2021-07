Bibliothèque Fesch : un ouvrage de 1493 restauré grâce au mécénat

Une évidence pour l'entrepreneur Charles Capia. « On ne sait pas que nous avons des richesses importantes chez nous en Corse et c’est aussi une manière de le faire savoir » explique t-il. Et de lancer un appel aux bonnes volontés pour de futurs projets : « Nous sommes tous des chefs d’entreprise corses, ce sont les premières donations que nous faisons et nous espérons que d’autres nous rejoindront ».