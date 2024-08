Benoît Tavenot, entraineur du SCB, avant le match contre Martigues: "C’est le match le plus piégeux des trois"

Pour cette 3e journée de Ligue 2, le Sporting affronte le FC Martigues, fraîchement promu de National. Bien que sur le papier, cet adversaire semble moins redoutable que le FC Metz ou le SC Amiens, récemment affrontés par Bastia, l'entraîneur Benoît Tavenot reste vigilant. « C’est le match le plus piégeux des trois », avertit-il. « Nous abordons cette rencontre avec humilité, sans aucun complexe de supériorité. Après deux premiers matchs intenses, il est crucial de maintenir notre concentration pour ce 3e rendez-vous de la saison. Martigues est une équipe solide, bien organisée, qui a su conserver son noyau de la saison dernière. Leur jeu en contre-attaque est rapide et efficace. Nous avons préparé cette rencontre avec sérieux, et nous devrons trouver les solutions pour enchaîner avec détermination. »



Des absences notables

Benoît Tavenot devra composer sans plusieurs titulaires pour cette rencontre, notamment Guidi, Meynadier, Janneh et Tomi, tous blessés ou en phase de reprise. À la pointe de l'attaque, Clément Rodrigues, qui fait ses débuts en Ligue 2, devrait être titularisé. « Comparé à la R1 d’où je viens, le niveau est bien plus élevé, tant en préparation qu’en match », confie Rodrigues. « La force du Sporting réside dans la solidarité, la qualité des joueurs et l’envie de bien faire. Je ne me mets pas de pression inutile, je prends les matchs comme ils viennent. Contre Martigues, il faudra être sérieux et continuer sur notre lancée. »



Alors que le mercato d’été touche à sa fin, la question de renforts offensifs reste d’actualité. « Nous espérons recruter un attaquant d’ici la fin du mois, mais nous ne prendrons personne pour simplement compléter l’effectif. Il n’est pas question de précipiter les choses », précise Benoît Tavenot.



Le groupe convoqué pour Marseille



Placide, Fabri, Guevara, Roncaglia, Bohnert, Ariss, Akueson, Tavares, Oulaï, Maggiotti, Vincent, Ducrocq, Etoga, Boutrah, Cissé, Boumaaoui, Rodrigues, Tramoni.