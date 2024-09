Benoît Tavenot avant SC Bastia – Paris FC : « Ce sera un test collectif et individuel »

Le Sporting Club de Bastia (SCB) se prépare à un nouveau défi ce vendredi soir à 20h à Furiani, lorsqu'il accueillera le Paris FC, une équipe avec des ambitions claires : accéder à la Ligue 1. Ce match, qui survient après un match nul contre Troyes, s’annonce comme une véritable épreuve pour les Bastiais. « Le système de jeu du PFC est très différent de celui de Troyes » explique à 24h du match l’entraineur bastiais Benoît Tavenot. « C’est une équipe très collective, avec une belle animation offensive, une équipe qui déforme le milieu de terrain. On va voir si on peut rivaliser contre une équipe de grosse cylindrée. On devra avant tout être bon défensivement, bien récupérer le ballon pour leur faire mal lorsqu’on l’aura. Alors qu’on va enchaîner les matchs (le SCB jouera à Dunkerque mardi avant de recevoir Annecy le vendredi suivant) je n’ai pas calculé ces deux autres matchs pour me focaliser sur le PFC et avoir une réflexion sur la meilleure manière de contrarier cette équipe».



Si défensivement le Sporting tient la route en ce début de championnat, son secteur offensif reste lui assez timide. « Contre Troyes on a des occasions, il y avait la place pour marquer. On a manqué de justesse, on a pêché dans la finition et on doit s’améliorer. Face à Paris j’ai l’ambition de faire un bon match, de faire un bon résultat. Ça passera par bien défendre mais aussi faire des choses avec le ballon».



Un petit nouveau dans le groupe de ce vendredi, le jeune Matéo Loubatieres qui vient de fêter (le 15 septembre) ses 21 ans. « Il mérite d’être dans le groupe sur son investissement » explique B. Tavenot. Pour le reste le coach martèle que son équipe est en construction et que la marge de progression est grande. « L’équipe à 100% on l’aura avec le temps. Je ne me fixe pas de limite quant à son potentiel. Sachant que la progression peut ne pas être linéaire ».



Dans le secteur défensif, Florian Bohnert, à 26 ans, fait presque figure de cadre, lui qui n’est pourtant arrivé au club qu’en 2022. Mais à l’intersaison beaucoup d’anciens sont partis. « On est soudés et c’est une force. Le nouveau coach demande beaucoup d’intensité, d’énergie, d’aller vers l’avant. On s’est adapté aussi bien collectivement qu’individuellement. En fait le groupe a bien cerné ses idées. La philosophie c’est toujours d’apporter quelque chose ».



Le PFC ? «Il faut se méfier car c’est une équipe créative et on a travaillé sur ça. On a accentué l’aspect défensif car ils fonctionnent en zonage, avec des électons libres ».



Le groupe

Placide – Fabri – Guevara – Roncaglia – Bohnert – Ariss – Akueson – Tavares – Maggiotti – Vincent – Ducrocq – Etoga – Loubatières – Tomi – Boutrah – Cissé – Rodrigues – Tramoni.