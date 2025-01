Benoît Tavenot (SC Bastia) : "ça ne rigole pas trop pour nous en ce moment »

Benoît Tavenot, entraîneur du SCB

« Ça ne rigole pas trop pour nous en ce moment. Ce soir les joueurs ont répondu présents, ils ont répondu à mes attentes. Sur cette saison, ce qui est idiot c’est qu’on n’est pas payé. Mais il ne faut pas lâcher les joueurs, ils méritent le soutien. Dans les vestiaires, il y avait de la déception, mais je suis fier d’eux, car ils ont tout donné. On manque des occasions, c’est l’histoire de notre saison. Même réduits à 10, on a des occasions en contre, c’est frustrant. On manque de maturité à certains moments. On va digérer et surtout, on ne doit pas lâcher. On n’a pas de réussite, à nous de faire en sorte qu’elle nous sourit, donc surtout ne pas faire moins, à un moment donné, on va être récompensés. »



Stéphane Le Mignan, entraîneur FC Metz

«On a eu un match très difficile, car Bastia a été supérieur dans beaucoup de domaines. Ils ont pris logiquement l’avantage. On a sauvé l’essentiel. On n’a pas su manœuvrer cette équipe de Bastia qui a de très bons joueurs. Je suis content du résultat, car on a fait une prestation très moyenne. On a gardé la dynamique, mais il faudra faire un meilleur match contre Clermont.»