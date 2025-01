Benoît Tavenot (SC Bastia) : 8 matches de suspension ferme et 4 avec sursis

La commission de discipline a infligé 8 matchs de suspension ferme et quatre matchs avec sursis "de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles" à l'entraîneur du Sporting.

Dominique Agostini, entraîneur des gardiens du SC Bastia, exclu lui aussi au cours de la même soirée, a écopé pour sa part de 2 matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.



En revanche, il n'est fait aucune mention sur le procès-verbal de la commission de ce mercredi soir, de la tenue de certains "supporters" du SC Bastia qui ont entraîné au cours de la même soirée l'interruption de la partie lorsque les joueurs palois avaient des corners à tirer...