Bastia : une rixe fait un blessé grave

La rixe s'est produite ce dimanche matin vers 5 heures rue Adolphe-Landry, entre la mairie et la chambre de commerce, dans le centre ville de Bastia.

La victime qui a reçu des coups de couteau aux côtes et à l'abdomen a été prise en charge par les Pompiers de Bastia et transportée dans un état jugé grave au centre hospitalier de Bastia, mais son pronostic vital ne serait pas engagé.

La direction départementale de la Sécurité publique de la Haute-Corse est en charge de l'enquête ouverte pour tentative de meurtre.