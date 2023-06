Bastia : une expo pour plonger au cœur de la Corse authentique

Lola Reboud, née en 1982, a tout d’abord suivi une formation universitaire et artistique à l’école des Beaux-Arts de Cergy puis aux Arts décoratifs de Paris-ENSAD et auprès de l’agence Magnum Photo à New York. Le fil conducteur de sa démarche artistique est la mise en lumière de la relation que les hommes entretiennent aux Climats. Une notion de « climat » qui fait référence aux lieux de vie à la fois en tant que milieu géographique et milieu humain. L’œuvre photographique de Lola Reboud se trouve à l’interstice entre une approche documentaire et narrative, nourrie également de collaborations avec des géographes, volcanologues et océanographes.



« 180 km après la mer » est le résultat d’un travail réalisé dans le cadre d’une commande lancée par le Centre national des Arts Plastiques. Avec 10 autres photographes elle avait été retenue pour sillonner la France et elle avait choisi une région qu’elle connait bien : la Corse. Le projet avait démarré avec de jeunes corses photographiés dans le Cap Corse et en Castagniccia. Cette exposition qui est montrée pour la première fois en Corse, comprend des tirages réalisés en 2017 dans le cadre de la commande et de photos issues d’une suite donnée à cette démarche au cours de l’hiver 2023. On y retrouve les portraits d’Antonia avec son cheval dans son village isolé de montagne, Ceccè sillonnant le cap à vélo quand il ne part pas à la chasse, Lucie qui attend son amoureux qui étudie sur le continent…



L’exposition est à voir jusqu’au 13 juillet.