Bastia : une édition anniversaire intense pour les 40 ans du festival Arte Mare

​Né en 1982 en plein riacquistu, Arte Mare alors « Festival du Film méditerranéen », a su tisser des liens entre une culture corse réaffirmée et les cultures méditerranéennes voisines. Si de nombreux et célèbres réalisateurs ont fréquenté le festival, les organisateurs s’attachent autant aux premiers films d’étudiants qu’aux œuvres de cinéastes reconnus.Pour célébrer ces 40 ans, une thématique toute simple : l’anniversaire. Un thème qui va ouvrir sur l’Histoire du 7art. « 40 ans pour la Méditerranée ça ne représente peut-être pas grand-chose, mais 40 ans ça constitue le tiers de l’âge du cinéma » souligne Michèle Corrotti, présidente de l’association organisatrice. «On célébrera ces 40 ans sur 10 jours. Quant à la thématique on ne pouvait quand même pas la faire autour du cinéma d’horreur alors nous avons opté pour celle de l’anniversaire. Le cinéma regorge d’ailleurs de films, dans lesquels figurent des anniversaires. Par exemple nous pourrons voir ou revoir « Camille redouble » de Noémie Lvovsky -Noémie, « Un air de famille » de Cédric Klapisch, « Les Cents et Une Nuits de Simon Cinéma » d’Agnès Varda, sans oublier le mythique «Certains l’aiment chaud » de Billy Wilder ou « Bon Anniversaire, M. Mograbi ».Et ce n’est pas tout enchaine M. Corrotti !« La programmation réserve des surprises, de la gastronomie à la musique » annonce la présidente Michèle Corrotti. «Nous allons célébrer cet anniversaire en compagnie de ceux qui, par leurs œuvres, leur présence et leur soutien, lui donnent son sens. Plus de 80 invités participeront à cette fête de la Méditerranée ».Une manifestation qui reçoit le soutien de la ville de Bastia et qui intègre bien sa candidature à la Capitale Européenne de la culture. «C’est la plus ancienne manifestation de Corse et on ne peut féliciter l’association pour cette longévité. C’est un évènement incontournable » souligne Pierre Savelli, maire de Bastia.Même enthousiasme pour Mattea Lacave, son adjointe à la culture qui se souvient … « Lors de la 1édition j’étais étudiante à Corte et je l’ai suivie. Elle fête la Méditerranée qui peut apporter aussi bien le meilleur que le pire. Bravo aux organisateurs pour ce festival engagé »Comme chaque année : 3 compétitions, un vaste panorama de films en avant-première, le prix littéraire Ulysse, des expositions de la galerie Noir et Blanc…116 films, 2 concerts, 7 dîners gastronomiques, 15 rencontres, 3 vernissages, 3 master class, des signatures…Côté cinéma, la programmation est signée du trio Arnaud Degardebosc, Christophe Bourseiller et Michèle Corrotti avec trois compétitions : Longs métrages, Film corse, Courts-métrages d’écoles méditerranéennes de cinéma. Mais aussi des avant-premières, l’histoire du cinéma et des ciné-rencontres présentées et animées par Christophe Bourseiller, un panorama méditerranéen, corse et une fenêtre sur les coproductions du Grec et de l’IUT de Corse (DU Creatacc), une section Jeune Public et enfin le jury Hors les Murs avec le centre pénitentiaire de Borgo.Autour du cinéma, le traditionnel et incontournable Prix littéraire Ulysse à une première œuvre, Sylvia Cagninacci et Julie Ruocco, et à l’ensemble d’une œuvre, celle de Dany Laferrière, des débats, des rencontres, des expositions, des performances, des masterclass autour des musiques de film, des soirées gastronomiques avec en invité le chef François-Régis Gaudry, le maître sommelier Raphaël Pierre-Bianchetti, des producteurs, des vignerons, … et des surprises!Outre le prix Ulysse, côté littérature des rencontres et séances de dédicaces avec Stéphane Solier, Alexandra Pierini…