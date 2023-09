Bastia : una piazza di l’impiegu pour un job dating pas comme les autres

Quand on est jeune, il n'est pas facile de faire ses premiers pas sur le marché de l’emploi. Afin de faciliter la prise de contact avec les recruteurs, la Mission locale de Bastia a organisé le jeudi 28 septembre la Piazza di l’Impiegu, une initiative qui vise à connecter les jeunes et de potentiels employeurs autour d’un apéritif dînatoire.





Cet évènement, sorte de job-dating décomplexé, a été l’occasion pour près d’une cinquantaine d’entreprises de six secteurs d’activité (commerce, transports, hôtellerie et restauration, BTP, artisanat et services) et une centaine de jeunes, orientés ou non par la Mission locale, de faire connaissance. « Il y a plein de jeunes qui ne sont pas connus de la Mission locale qui sont venus, nous allons les contacter pour les accompagner dans leur recherche d’emploi », souligne Rachel Caratini, la chargée des relations avec les entreprises à la Mission locale de Bastia qui a supervisé l’évènement. Dans l’espace en plein air du Bistrot du marché, privatisé pour l’occasion, les jeunes ont pu discuter autour d’un verre avec de potentiels futurs employeurs, échanger des numéros et nouer des contacts très facilement. Si en apparence, les relations ont l’air d’être fluides, tout est parfaitement millimétré puisque « chacun des jeunes est accompagné par un conseiller de la mission locale qui le met en contact avec une entreprise, précise la chargée de relation de la mission locale. En fonction du profil des jeunes, nous leur présentons une entreprise ou nous les aidons à élargir leurs champs de recherche ». Ainsi, aucun des participants n’a été laissé sur le carreau.







Voir les recruteurs sous un nouveau jour







Attablée au milieu de l’allée, Aurore Saltel, chargée de communication de Corse GSM, a pu échanger avec trois candidats en moins d’une heure. Elle voit bien le changement dans le comportement de ceux qui viennent la voir « un peu plus sereinement parce que cela sort du cadre traditionnel. Ils sont un peu moins stressés qu’en entretien classique ». Maria Finocchi, la responsable des ressources humaines de l’entreprise, abonde dans son sens et complète sa réponse: « pour certains, on sent que ce sont leurs premiers entretiens, donc on essaie de les détendre. L’avantage, c’est que le cadre informel de la soirée et l’accompagnement par leur référent de la mission locale font qu’ils osent plus venir à nous ». C’est d’ailleurs tout l’objectif que Rachel Caratini a voulu donner à ce job dating « un côté convivial pour désacraliser l’image du patron » qui peut impressionner certains jeunes, et ainsi permettre des échanges plus fluides entre les candidats et les recruteurs.







Force est de constater que la recette fonctionne. Bien que tout le monde soit réuni pour échanger des contacts et trouver un travail, cela se fait dans un cadre décontracté, ce qui plaît à Marie Scibilia, 20 ans: « on sort totalement du cadre, il y a un buffet, de la musique, on est en extérieur, on boit un verre, tout est fait pour qu’on soit beaucoup plus relâché pour nouer le contact ». La jeune femme, qui vient de terminer son service civique, est accompagnée d’une amie qui apprécie également ce cadre convivial pour développer son réseau professionnel. « J’ai quand même un peu d’appréhension parce que ça reste un premier contact avec le monde de l’entreprise, mais c’est dix fois moins stressant que de se retrouver seule à seule avec un employeur dans son bureau », renchérit Katia Alves Lima Carneiro, 18 ans, qui participe à son tout premier job dating. Je préfère de loin passer un entretien dans ce contexte plutôt que dans les conditions habituelles ». Léa Devichi, 19ans, la dernière membre du trio, parachève les propos de ses amies: « pour avoir déjà vécu des entretiens, je sais que c’était stressant. Au bureau, même la tenue est beaucoup plus stricte, tandis qu’ici, j’ai moins d’a priori parce que les employeurs sourient et discutent, ça permet d’engager le dialogue facilement ».







Une prise de contact qui se maintient dans le temps







Pour autant, bien que la soirée se soit bien déroulée, la Mission locale et ses partenaires ont mis en place des initiatives pour optimiser les chances des candidats partis bredouilles. Parmi elles, l’Opérateur des compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) de Corse a notamment invité les participants à s’inscrire au hub des entreprises, une plateforme lancée le 15 septembre et qui promeut l’alternance pour les jeunes. Une manière de compléter l’action de la Mission locale en élargissant les perspectives pour les candidats. « Qu’il y ait des employeurs pour eux ou pas à cette soirée, nous en profitons pour les aider à élargir leur recherche, soutient Maryline Jouy, chargée de l’action territoriale OPCO EP de Corse. S’ils sont venus, cela signifie qu’ils cherchent du travail et qu’ils ont besoin d’être aidés et aiguillés dans ce sens. Au-delà de la rencontre physique, nous essayons de leur ouvrir le champ des possibles grâce à notre application qui les met en contact avec des recruteurs pour les contrats en alternance». À l'issue de la soirée, la Mission locale rappellera candidats et employeurs pour savoir si chacun a pu trouver chaussure à son pied.