Bastia : un nouvel espace de travail partagé va ouvrir dans les quartiers sud

Rassembler, au même endroit, un groupe international français spécialisé dans l'assurance et dans la gestion d'actifs avec un espace de travail partagé, voilà l'idée qui a germé dans l'esprit de deux jeunes entrepreneurs bastiais. Lidia et Erick se sont donc mis en quête de l’endroit idéal. Après deux années de prospection, ils ont fini par le dénicher, avenue Sampiero Corso, en lieu et place de l'ancienne agence Banque populaire Provençale et Corse. Quand l'opportunité s'est offerte à eux, il y a six mois, ils n'ont pas hésité : « On voulait sortir du centre-ville pour rejoindre un quartier de proximité qui mêle à la fois des habitations et une activité économique, détaille Erick. Par exemple, avec le concessionnaire moto Nonza, on imagine tisser des liens et proposer à nos co-workers de louer un scooter à l'occasion. » Les places de parking, l'accessibilité et la visibilité ont également été des critères déterminants. « Ici, on reste proche du centre-ville et l'endroit est très bien desservi par les bus » ajoute Erick.L'idée de développer un co-working attenant à une agence Axa est venue naturellement à Erick, dans la partie depuis plusieurs années : « À Aix en Provence, j'ai ouvert deux co-working qui sont, aujourd'hui, dirigés par ma sœur. Depuis que je suis en Corse, avec ma compagne, nous pensions décliner cette franchise, Spotee, ici, à Bastia. » Autre intérêt : la mutualisation des espaces et des aménagements (internet, imprimante, cuisine, etc.) Pour avoir déjà pratiqué ce type de cohabitation professionnelle à Bastia, Erick insiste : « J’étais au co-working La Chapelle qui fonctionnait très bien mais j'ai une vision différente de l’activité. Le concept de Spotee est particulier. Nous insistons sur une approche de travail unique : venez travailler chez nous comme à la maison. » L’entrepreneur a ainsi prévu des espaces de convivialité – cuisine, café, lieus de détente – en plus des bureaux en libre-service. Les co-workers auront accès à 1/3 de bureaux fermés, 1/3 d’open-space et 1/3 d’espaces de vie. Sous l’escalier qui mène à l’étage inférieur, un espace cocooning ouvert, où il sera possible de s'allonger, a même été prévu.Erick, avec son expérience de co-worker, tient à reproduire ce qui fonctionne, mais surtout à gommer ce qui ne fonctionne pas. « Une fois ouverts, nous serons par exemple les seuls en Corse à proposer de la domiciliation. On reçoit les courriers, les colis. Vous pouvez mettre votre siège social chez nous. Idéal pour un entrepreneur ou un artisan. » Une activité qui ne fera pas vivre le lieu, mais à laquelle tient Erick pour la notion de service. De la même manière, il ne proposera pas de bureaux vides : « Dans le domaine, l’offre a évolué. Aujourd’hui, 70% de nos clients veulent des espaces aménagés. Pour une offre encore plus basse, nous allons même proposer de mutualiser certains bureaux. » Toujours dans cette volonté de rendre les tarifs accessibles, une offre « nomade » (plateau et chaise haute) commence à 99 € par mois. Un poste de travail plus petit, mais qui permet l’accessibilité aux parties communes et donc à internet, à l’imprimante, etc.Avant même l’ouverture du lieu, Erick et Lidia ont eu une bonne nouvelle : le personnel de Macotab, dont l’usine de Furiani ferme au premier janvier, s'est engagé, sur un an, à occuper des bureaux. « La direction nous a bloqué trois bureaux pour le moment. Ce qui nous fait déjà un taux de remplissage de 50% de nos espaces », se réjouit Erick. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres (lire ici). Les salles de réunion sont également très prisées : « Des centres de formation ou des franchisés font partie de nos clients. Ils ont besoin, ponctuellement, d'une salle de réunion hors de leur lieu de travail. » Une manière de faire connaître Spotee qui mise sur le fait qu'il y ait peu de concurrence en Corse sur ce secteur. Erick veut aussi proposer des activités en parallèle – coach sportif, prof de yoga, etc. – qui pourraient intervenir entre midi et deux. « Notre culture est de pousser les co-workers à échanger les uns avec les autres. Plus de 50 % d'entre eux travaillent ensemble, c’est positif pour tout le monde. » Tout comme le lien que va tisser le co-working avec l’agence d’assurance mitoyenne, dirigée par sa compagne Lidia. « Nous allons surtout mutualiser nos univers et pourquoi pas, certains de clients avec eux. Avec cette proposition, nous sommes novateurs et nous y croyons », insiste Erick, bien décider à relever le défi d’un nouvel espace de travail partagé en Corse.Plus d'infos sur