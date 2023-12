Bastia : un local associatif voit le jour à Saint-Antoine, pour plus de proximité et de lien social

Rayan a dix-huit ans et vit à Montesoro. Avec cinq jeunes de son âge, il a participé ces derniers jours à une opération programmée pour l'amélioration de l'habitat (OPAH) dans la résidence Saint-Antoine, située sur la route de Saint-Florent à Bastia. Au menu : nettoyage poussé de la cour intérieure de la résidence, rafraîchissement des murs et même réalisation d'une fresque (avec le street artist Lemk) dans le nouveau local mis à la disposition des habitants du quartier. Cette action d'insertion conduite par l'association Leia a rapporté 250 euros à chacun de ces jeunes en quête de promotion sociale. Pour Rayan, "ça va lui permettre de réparer sa moto et ainsi lever les freins de la mobilité dans sa recherche d'emploi", apprécie Benjamin Guelfucci, éducateur spécialisé à Leia. Et pour Maxime Cohen, un habitant de la résidence, "ça renouvelle l'image de l'immeuble, c'est magnifique", s'extasie-t-il, juste après que les élus bastiais eurent eux aussi dit tout le bien qu'ils pensaient de ce projet.Car au-delà de sa dimension d'insertion sociale, ce nouvel espace a vocation à rapprocher la population des associations qui oeuvrent à l'animation du quartier. "On les rapproche des personnes qui pourraient en avoir le plus besoin", souligne Pierre Savelli, maire de Bastia. "Grâce au tissu associatif sans lequel nous ne serions rien, nous allons redonner du sens à ce quartier", complète Louis Pozzo di Borgo, le président de la Communauté d'agglomération bastiaise (CAB).La résidence Saint-Antoine est composée de 172 logements qui regroupent 307 habitants. Tous pourront se rapprocher, s'ils le souhaitent, des associations qui investiront le local de 100 m2. "A l'origine, le choix des associations découle des attentes des habitants que nous avons consultés, précise Emmanuelle de Gentili, vice-présidente de la CAB. Et l'idée, c'est aussi de créer du lien social entre les quartiers." En effet, cet espace de Saint-Antoine répond à la création d'un premier espace dans le quartier voisin de San Gaetano en septembre , et il n'est pas pas exclu d'aller de l'un à l'autre, que l'on soit du quartier ou non, rappelle en substance l'élue.