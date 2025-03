Bastia : stationnement interdit et circulation perturbée pour un exercice de sécurité civile au lycée Giocante

Un important exercice de gestion de crise se déroulera jeudi 13 mars au lycée Giocante de Casabianca, à Bastia, mobilisant les services de secours, la police, la gendarmerie et la municipalité. Cet entraînement grandeur nature vise à tester la réactivité des acteurs locaux face à une situation exceptionnelle. Il entraînera des restrictions de circulation et de stationnement dans le secteur.



Dès la veille, le mercredi 12 mars à 14h, le stationnement sera interdit sur l’avenue Jean Zuccarelli, une mesure qui restera en vigueur jusqu’au lendemain, 14h. Une partie du parking « Gara di u Fangu » sera également concernée par ces interdictions le jeudi matin, de 7h à 14h. Le jour de l’exercice, la circulation sur l’avenue Jean Zuccarelli sera coupée de 8h à 12h, obligeant les automobilistes à emprunter des itinéraires de déviation.



L’opération, organisée par la Préfecture de Haute-Corse, "a pour objectif de mettre en œuvre des protocoles d’intervention et de renforcer la coordination entre les différents services impliqués." expliquent les services de l'Etat. L’accès au lycée sera totalement interdit, aussi bien aux véhicules qu’aux piétons, de 7h à 14h. Les cours reprendront normalement l’après-midi.



Les autorités appellent les habitants et les usagers "à anticiper leurs déplacements, à utiliser les parkings publics aux alentours et à respecter les restrictions mises en place". Elles rappellent également que "cet exercice ne nécessite aucun appel aux services de secours ou aux forces de l’ordre."