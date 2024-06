Bastia se met à l’heure italienne avec le Festival Musica Pizza e Pasta

La place Saint-Nicolas promet d’être animée du 7 au 10 juin. Au festival Musica Pizza e Pasta, le crépitement des fours se mêlera à la mélodie des groupes de musique insulaire. L’évènement est aux couleurs corses et italiennes. Et le président du festival, Paul Pierinelli, ne renie pas les origines transalpines de l’île de Beauté. Les incontournables de la gastronomie sont au menu : pizze, panuozzi et arancini dans une partie des 50 stands. Cette année, ce sont les pâtes qui entrent en lice. « L’Italie et la Corse. Les pâtes et la pizza. Cela va de pair. Quand on parle d’Italie, on parle de pâtes », précise-t-il.



Diego Accetulli, créateur d’Oggi Pasta et « pastaio » renommé, sera en place pour partager son savoir-faire à l’ensemble des visiteurs, de 11 à 14 heures et de 19 heures à 20h30. Le natif de Gênes proposera également des créneaux de 15 à 17 heures pour les professionnels. De plus, Jean-François Giroldi, Champion du monde de la pizza catégorie « classica » 2024, à Rimini et Yoan Bradaschia, Champion international de la Pizza classique, dispenseront des master class de pizze gastronomiques où l’inscription est obligatoire.



Booster l’économie et l’attractivité de la ville

Bastia devient attractive avec ce genre d’évènement. Paul Pierinelli encourage ce phénomène : « Notre objectif est de faire venir du monde. Grâce au festival, les parkings et les hôtels sont pleins. Nous travaillons avec des entreprises corses. Nous voulons animer la ville en cette période un peu calme ». Avec des aides amoindries, « un soutien absent de l’Agence de Développement économique de la Corse (ADEC) », évoque Pierinelli, ainsi qu’un budget de 130 000 euros, le président du festival essaie de surmonter les difficultés tout en agissant en faveur de l’économie locale. Les visiteurs ne sont pas pénalisés par ce manque d’aide. L’entrée est libre et gratuite tout comme les concerts. Les organisateurs ont choisi des pizzaïoli insulaires. Le but est d’assurer une belle visibilité des artisans en mettant à l’honneur les techniques traditionnelles parfaitement maîtrisées. Le président espère une hausse de la fréquentation : « L’année dernière, nous avons accueilli 27 000 personnes. Nous en attendons un peu plus pour cette nouvelle édition ».



Concerts, fête foraine et salon de l’automobile au programme…

Dans ce festival, des producteurs et artisans corses pourront proposer leurs produits à la vente dans le village des artisans. Tout comme les 200 véhicules de l’exposition automobile prévue sur 4000 m², en collaboration avec des concessionnaires corses. Des prix « spécial festival » seront pratiqués. L’évènement se revendique familial et les enfants ne seront pas oubliés. Pour les occuper et les divertir, une fête foraine est organisée à l’extérieur du chapiteau. Puis, les nocturnes du festival clôtureront ces journées de dégustations par des soirées festives. Tous les soirs, un concert animera les Bastiais et ceux venus d’ailleurs. Le célèbre groupe Bande à Part est à l’affiche du vendredi 7 juin. S’en suit, Brown Sugar, Supplément Cheese. Et c’est Sumenta Nova qui fermera la marche, le 10 juin.



Infos pratiques :

Festival Musica Pizza e Pasta du 7 au 10 juin, de 11 heures à 23h45

Entrée et concerts gratuits tous les soirs.

Restauration non-stop

Inscription masterclass : salonsdecorse@outlook.fr