Bastia : quatre créateurs investissent la Fabrique à projets de la CAB

Cette exposition a pour cadre les salles de l’espace « Avvià », au cœur du centre ancien de Bastia. Un lieu public, dynamique et attractif qui se veut une véritable « fabrique à projets » dédiée aux porteurs de projet, créateurs et entrepreneurs.

Pendant un mois, du 15 décembre au 15 janvier 2022, une exposition «évolutive» de créateurs « mode et design » y est présentée ainsi que le processus créatif d’un produit depuis la conception jusqu’au prototype à partir des travaux de quatre créateurs insulaires, sélectionnés par le festival Creazione : Sandy Polifroni (mode et accessoires), Clémence Léveque (bijoux), Noémie Veve: marque LILE (design, bijoux), Jeremy Bueno (mode et accessoires).



Une salle est consacrée à chaque planche et à travers les différentes salles on découvre ainsi « moodboards » (inspiration, ambiance, idée globale, première forme intelligible du produit), croquis, matières premières, ébauches du produit, tests, échecs et non aboutis, série de dessins allant de l’illustration artistique au dessin technique, échantillons de matières sélectionnées durant le process de « design development »