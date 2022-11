Bastia : pour des fêtes de fin d'année chaleureuses pour tous

Le CCAS invite d'ores et déjà le public à s'inscrire pour le réveillon du samedi 31 décembre qui se déroulera au Centre Culturel Alb’Oru. En amont de ce traditionnel rendez-vous de fin d’année, le CCAS prévoit aussi deux autres animations : un Thé dansant le dimanche 20 novembre et A Festa di l’Anziani, le vendredi 9 décembre.

« À travers notre CCAS, la Ville de Bastia poursuit son engagement en faveur d’une politique sociale et inclusive » explique Françoise Filippi, la vice-présidente du CCAS. « Après deux années marquées et perturbées par la situation sanitaire, nous mettons une nouvelle fois à l’honneur les publics les plus vulnérables à travers des animations festives et chaleureuses. Ces deux événements ont pour but de contribuer au maintien ou à la création du lien social chez les habitants, y compris les plus âgés » complète Jean Giambelli, le directeur du Centre .





Le dimanche 20 novembre, à partir de 14 heures à la Salle polyvalente de Lupinu, sera organisé un Thé dansant* (entrée 2 €). « Il s’agit d’un véritable moment de partage et de convivialité autour d’un loisir festif, cette animation est l’occasion d’échanger et de découvrir des personnes ayant une même passion et résidant au sein d’un même quartier » souligne F. Filippi.

A Festa di l’Anziani, animation qui tient à cœur à Jean Giambelli, aura lieu le vendredi 9 décembre à partir de 15 heures au Théâtre municipal de Bastia. « Nos anciens pourront profiter gratuitement d’un concert du groupe Diana di l’Alba avec distribution de friandises ». Les invitations pour cet événement divertissant et rassembleur sont, d’ores et déjà, à retirer au CCAS.

Enfin, le samedi 31 décembre à partir de 20h, c’est à l’Alb’Oru que l’on fêtera le passage à l’an 2023. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire pour ce réveillon au CCAS** (entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, de 10 à 30 euros pour les adultes, selon les impôts).

« Par l’organisation de ces événements, le CCAS réaffirme sa volonté de proposer, tout au long de l’année, et de surcroît lors des fêtes de fin d’année, des moments de plaisir et de partage entre les personnes les plus isolées ou nécessiteuses » conclut F.Filippi.



INFOS+

*Inscriptions Thé dansant : 04 95 55 97 84 - 04 95 55 95 45/46

** Inscriptions reveillon prises uniquement les lundis et vendredis de 9 h à 12 h et de 14h à 15 h 30 au CCAS (Ancien Hôtel de Ville, Place du marché 2e étage).Tél. : 04 95 55 97 84 et 04 95 55 96 45