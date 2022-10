Bastia : plusieurs générations de professeurs et d'élèves ont fêté les 30 ans du Lycée hôtelier

Embrassades, chaleureuses poignées de mains : les anciens du Lycée hôtelier de Bastia, venus de tous les coins de Corse, du continent et plus, étaient fort heureux de se revoir ce jeudi soir dans la salle de restauration du lycée d’application à l’occasion des 30 ans de l’établissement. Les élèves, petits doigts sur la couture, costume cravate, tenue impeccable, ont assuré comme des pros. Des professionnels que sont devenus aujourd’hui de nombreux étudiants passés par l’établissement : qui au Negresco de Nice, dans un grand restaurant bordelais, ou même à l’étranger à Madrid, Londres, Montréal, Sao Tomé…. De quoi motiver plus d’un élève.

Depuis sa création en 1992, le lycée a formé plusieurs centaines d’étudiants. La filière est de qualité et source de nombreux débouchés.





Alumini

Cette soirée des retrouvailles était organisée par Félicie Avenas et Isabelle Sekli, professeures d’hébergement et de restaurant, et Fabrice Fuda, DDFPT, (Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques), plus communément appelé : Chef des travaux.

Tous ces anciens sont regroupés en une amicale, Alumini. « L’objectif de celle-ci est de créer un lien avec les anciens étudiants, les étudiants actuels, les professionnels, les enseignants anciens et actuels, de proposer des animations autour des métiers de l’hôtellerie Restauration », explique Félicie Avenas. « Le DDFPT ou chef des travaux, est le trait d’union entre le chef d’établissement, et donc l’administration, et le secteur technique » souligne de son côté Gilles Roussier, ancien chef des travaux de l’établissement, venu tout exprès pour ces 30 ans.





« Cette fête est importante pour notre établissement » précise, Jean-Martin Mondoloni, chef d’établissement de la cité technique qui regroupe le lycée Vincensini et le lycée professionnel Fred-Scamaroni. « Non seulement cela permet des retrouvailles entre anciens, qu’ils aient été chefs d’établissement, enseignants ou élèves, des échanges, des conseils, mais aussi cela montre aux décideurs qu’on a des gamins, formés ici, qui ont réussi. On s’aperçoit aussi que nous sommes dans un milieu familial, car finalement un réseau. »





Aujourd’hui le lycée hôtelier comprend 173 élèves, répartis en Cap, Bac Pro et Bts. « L’an passé ont été proposés sur le marché du travail 15 Bts, 15 Cap et 30 titulaires du Bac Pro » indique F. Fuda. Ce même lycée hôtelier qui grâce à son restaurant d’application accueille (sur réservation), le public midi et soir.

Après les discours d'usage, les témoignages et la visite d’une mini-exposition photos, tous se sont retrouvés autour d’un cocktail dinatoire élaboré et mis en place par les étudiants de "Mise à niveau, Bts Management" des Unités d’Hôtellerie-Restauration, élèves de Première et Terminale Bac Pro Cuisine, Terminale Bac Pro Restaurant et leurs enseignants.

L’ambiance musicale, servie à la hauteur du buffet, était assurée par Jean-Jacques Murgia et Nicolas Salicetti.