Bastia : plus de 200 personnes ont marché pour Armelle

« Armelle était ma fille » explique Jean-Mathieu Canasciali. «A 32 ans, on lui a détecté un cancer. On a bataillé pour la guérir». Une association à son nom est alors créée pour récolter des fonds et financer des soins aux USA.Le 19 avril 2016 une soirée est ainsi organisée à Lupino mais Armelle s’éteindra le 21 mai suivant. « L’argent que nous avions récolté pour financer le voyage aux Etats-Unis a alors été reversé à d’autres associations, dont la Marie-Do au sein de laquelle j’étais administrateur » indique J.-M. Canasciali.En 2018, avec l’aide de Marianne Acquaviva, elle aussi de La Marie-Do, il relance Armelle pour venir en aide à tous les malades et les familles qui éprouvent des difficultés financières pour les faire soigner.«On a changé nos statuts et aujourd’hui notre but est de venir en aide à tous les enfants et les jeunes jusqu’à 21 ans et quelles que soient leurs maladies car se faire soigner sur le continent est très couteux. Il ne se passe pas une semaine sans que nous n’aidions une famille. Cette marche doit nous permettre de récolter des fonds ».L’association encadrée par des bénévoles regroupe aujourd’hui une centaine d’adhérents et reçoit le soutien de la ville de Bastia mais aussi de mécènes privés comme La Mutuelle Familiale de Corse, Corsica Ferries ou Corse GSM qui reverse une somme à Armelle sur chaque abonnement.Pour cette marche de 4 kilomètres dans les rues de Bastia, dont la marraine était la chanteuse Patrizia Poli, les bénévoles d’Armelle avaient reçu aussi le soutien de ceux de La Maison du Sacré Cœur. Le tracé, avec des commentaires pointus de Frédéric Simonpaoli, a emprunté les rues typiques de Bastia après un départ de la place Q Nicolas à 10 heures : rue Napoléon, rue Carbuccia, église Saint Charles, rue de la Miséricorde, boulevard Gaudin, rue San Angelo, quartier Saint Joseph, descente de Ficaghjola, Spassimare, Aldilonda, Vieux –port, quai des Martyrs… dans le respect des règles sanitaires.« On a d’autres projets pour récolter des fonds » précise Marianne Acquaviva, «Un repas avec la Corsica Ferries, une pièce de théâtre et une action avec le lycée du Fango qu’on n’avait pu mener à terme l’an passé à cause de la Covid». Des projets auxquels s’attache d’ores et déjà l’autre vice-présidente d’Armelle, Andrée Mattei. « On reçoit aussi des dons anonymes. Des ressources bienvenues quand on sait qu’il y a de plus en plus d’enfants ou de bébés malades ou atteints de malformations, des maladies parfois rares qui nécessitent un transfert et une logistique coûteuse sur le continent » poursuit Marianne.Acquaviva. *Association Armelle : Villa Caravelle – quartier Paratojo – Bastia. Tel : 06.14.98.19.43 ou 06.14.18.39.62